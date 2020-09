Zubac ispao: Denver na Jokićevim krilima do povijesnog pothvata

Košarkaši Denvera plasirali su se u finale playoffa Zapadne konferencije u NBA ligi nakon što su u odlučujućoj sedmoj utakmici pobedili LA Clipperse sa 104-89 i s 4-3 u pobjedama prošli dalje.

Nuggetse su do pobjede predvodili Jamal Murray sa 40 poena, pet asistencija i četiri skoka i srpski centar Nikola Jokić s "triple-double" učinkom od 16 poena, 22 skoka i 13 asistencija, te tri blokade i dvije ukradene lopte.

Denver se plasirao u finale Zapada prvi put od 2009. godine, ali je postala i prva NBA momčad koja je u doigravanju dvaput sustigla zaostatak od 1-3.

"Momci su se pokazali u najvažnijem trenutku, a puno saznate o ljudima u ovakvim situacijama. Ovo je bio test karaktera i prošli smo ga", rekao je trener Denvera Mike Malone.

Foto: Kim Klement/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL NBA: Playoffs-Denver Nuggets at Los Angeles Clippers Sep 15, 2020; Lake Buena Vista, Florida, USA; Denver Nuggets center Nikola Jokic (15) celebrates during the second half in game seven of the second round of the 2020 NBA Playoffs against the Los Angeles Clippersat ESPN Wide World of Sports Complex. Mandatory Credit: Kim Klement-USA TODAY Sports Kim Klement

U ekipi Clippersa najefikasniji je bio Montrez Harell sa 20 poena, a Kawhi Lenard je postigao 14 poena, dok je hrvatski košarkaš Ivica Zubac za 14 minuta igre imao 6 poena, 2 skoka i šut 3-5. Denver će u finalu Zapada igrati protiv LA Lakersa, koji su imali više vremena za odmor jer su u polufinalu dobili Houston s 4-1.

Miami je poveo protiv Bostona s 1-0 u finalu Istoka, a u prvoj utakmici momčad s Floride je slavila 117-114 nakon dva produžetka. Slovenac Goran Dragić bio je najbolji igrač Miamia s 29 koševa, sedam skokova i četiri asistencije, a pomagali su mu Jay Crowder (22) i Jimmy Butler ( 20), a upravo je Butler postigao pobjedničku tricu 12 sekundi prije kraja produžetka. Veliki posao odradio je i Bam Adebayo (18) koji je u samoj završnici blokirao šut Jaysona Tatuma.

Kod Bostona je najefikasniji bio Tatum sa 30 poena, 14 skokova, pet asistencija, tri blokade i dvije ukradene lopte, Marcus Smart je postigao 26 koševa, a Kemba Walker 19.