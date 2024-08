Gattuso otkrio: 'Perišić je rekao da želi otići! Ovo još nije gotovo'

U susretu 2. kola SuperSport HNL-a Lokomotiva i Hajduk su odigrali 1-1, nakon što su "lokosi" izjednačili iz jedanaesterca u devetoj minuti susreta. Gosti su poveli u 81. minuti golom Aleksandra Trajkovskog, a izjednačio je Duje Čop iz jedanaesterca u devetoj minuti nadoknade. Nakon utakmice blijedu je igru komentirao u trener Gennaro Gattuso.

"Bilo je tako u prvom poluvremenu. Bilo je loše i negledljivo. Drugo poluvrijeme ne. Imali smo tri velike šanse, zabili preko Trajkovskog. Mogli su zabiti Marko Livaja i Fahd Moufi. Momčad još, očito, nije spremna igrati svaka tri dana. Znali smo da ćemo se ovdje mučiti, ništa nas nije iznenadilo. Moramo se pripremiti da može izdržavati ritam četvrtak", rekao je Gattuso pa se osvrnuo na slučaj Perišić koji je u nedjelju zasjenio sve ostalo.

"Prije 20 dana razgovarao sam s Perišićem. Rekao je da želi ići. Dao sam mu šansu da igra. Po 20-25 minuta. Ne smije se zaključivati po rekla-kazala pričama. Ako neki igrač želi otići, to može dovesti do krivih razmišljanja i komplikacija unutar svlačionice. Ovo nije zatvorena priča. On je i dalje tu, sutra je novi dan", prenose 24 sata.

"Ivan se tek vraća u svoju punu formu. On je kvalitetan igrač, to ne moram ja govoriti, to se zna. Moramo ga polako uvoditi", rekao je Gattuso o bivšem vatrenom, Ivanu Rakitiću, čiji je transfer bio jedan od najvećih ovoga ljeta.