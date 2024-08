Gattuso: Hajduku bi dobro došla financijska pomoć i neko pojačanje. Naslov prvaka? Iskreno...

Nogometaši Hajduka dvobojem protiv Slaven Belupa u nedjelju od 21 sat na Poljudu otvaraju njihovu HNL-sezonu. Prvi europski ispit su riješili uspješno, prošavši prepreku s Farskih Otoka, a sad ih čeka utakmica protiv koprivničke momčadi pred ispunjenim splitskim stadionom. Dvoboj je najavio Gennaro Gattuso, trener Hajduka:

- Jako sam srčan čovjek, moj temperament je takav, kad se naljutim izbacim sve iz sebe. Ne mislim ništa loše, tražim vašu ispriku, ali i upozoravam kako ćemo se sigurno još koji put posvađati u budućnosti. Farani? U obje utakmice smo ušli s oprezom, znali smo da su oni jako disciplinirani, trebalo se dobro potruditi da ih prođemo i plasiramo se dalje u nastavak natjecanja. Analizirali smo ih dobro, u zadnjih 25 metara to je bio naš problem. U prvoj utakmici imali smo devet prilika, u drugoj pet, samo jednu u drugom poluvremenu. Žurili smo, nismo imali mirnoću i sve ono što nam je trebalo, što smo imali u prvom poluvremenu prve utakmice. Pukštas nije desetka, taj igrač mora biti mekan i nježan, on to nije i u tom segmentu se moramo popraviti - rekao je Gattuso na početku press-konferencije.

FOTO: I iz Hajduka komentirali katastrofalne požare koji haraju Dalmacijom: 'Nema tih riječi...'

Hajduk je u mislima i na europskom dvoboju protiv slovačkog Ružomberoka, uzvratni susret igrat će se za desetak dana na Poljudu, je li to dobro?

- Svakako će to biti dodatna vrijednost. Ovo će biti kompletno različita momčad, oni igraju po dubini, preskaču linije. Mi moramo biti bolji, ali fokus je na sutrašnju utakmicu, na papiru je laka a u stvarnosti je jako zahtjevna i teška - dodao je talijanski stručnjak pa opet rekao pokoju rečenicu o Slaven Belupu.

- Sutra očekujem utakmicu s momčadi koja igra u dvije različite taktičke postavke. To je jedna fizički jaka momčad, u obrani i sretni terena, igraju na drugu loptu. Mi ćemo ih dočekati pred 30.000 gledatelja, odradili smo video analizu prije treninga i smatram da smo spremni i da sve ovisi o nama. Promjene u sastavu? Vidjet ćemo sutra, nije da nemam poštovanja prema vama, nego ne želim pomagati suparniku na način da otkrivam početnu postavu. I mi se pokušavamo informirati na taj način ali rijetko te informacije pronalazimo.

Jesu li u upravi kluba od Gattusa tražili naslov prvaka?

- Iskreno, radit ćemo ali ne volim predviđanjima. Moj glavni cilj je napraviti jaku radnu grupu igrača i ljudi koji su oko prve momčadi. Da budemo istinska momčad. Dinamo je u zadnjih 20 godina bio prvak 19 puta, Rijeka jednom...i oni su glavni rivali ove godine. Na organizacijskom nivou oni su korak ili dva ispred nas, ali mi se nećemo predati. Dobro bi nam došlo pokoje pojačanje i financijska pomoć, ali ja sam sretan i mogu obećati da ćemo se boriti do kraja, iz dana u dan u nove pobjede - rekao je Gattuso.

U Hajduku i dalje traže pojačanja, ali i čekaju Ivana Perišića.

- Tražimo napadača, ali ne želimo dovesti igrača samo da ga dovedemo, to mora biti igrač koji će fizikom i tehnikom biti pojačanje za našu momčad. Tako je i kad su u pitanju krilni igrači. Kad se Perišić priključi u svojoj punini, bit ćemo kompletirani na toj poziciji. Ja nisam tip koji će nekoga nagovarati i uvjeravati da dođe, ali kad vam igrač krene s isprikama, imate ovo, nemate ono, teren, infrastrukturu.... on ispada iz mog kadra. Bitna je volja, svjesni smo financijskog stanja u kojem se klub nalazi... Uzmimo za primjer Rakitića, vrhunski igrač, karijera, stanje na računu... Pričao sam s njim prije dvadeset dana i pitao želi li stvarno doći, on je to potvrdio. Njega ništa ne zanima, zna da nismo ni Barcelona, ni Sevilla, ali je ipak došao. I top je ono što nas trenere raduje. Perišić? Njegova kvaliteta je nesporna. On je veliki profesionalac, normalno je da ovim godinama i s takvom ozljedom iza sebe. Iskoristit ću priliku da ga javno pohvalim, to je primjer ponašanja i profesionalnosti. Kad sam ja imao 29 imao sam ozljedu koljena i znam koliko je bilo teško vratiti se. On je imao veliku karijeru, u velikim klubovima, ja sam nakon ozljede otišao u Sion i nisam imao puno minutažu. I rekao sam sam sebi, ili ću prestati, ili ću raditi i vratiti se. To je jedini način da se vrati. Mi ćemo ga pokušavati uključiti od prve minute u našu momčad.