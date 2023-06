Futsal Dinamo domaćin turnira Lige prvaka: Sprema se novi spektakl u Ciboni

Nogomet

Bivši kapetan Istre 1961 potpisao za Malagu: 'Trebali bi se oslanjati više na vlastite snage'

"Sanjali smo izlazak u Europu, šteta što to nismo uspjeli ostvariti. Da smo odigrali samo malo bolje u zadnje dvije utakmice, mogli smo to postići. Sada ulazim u novu etapu koja će me malo više motivirati", rekao je Einar Galilea, koji je protekle sezone predvodio Istru 1961