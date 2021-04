Friedhelm Funkel prekinuo mirovinu kako bi pomogao Koelnu

Već umirovljeni 67-godišnji nogometni stručnjak Friedhelm Funkel odlučio se ponovno aktivirati i do kraja ove sezone vodit će Koeln u pokušaju da spasi prvoligaški status.

Koeln je u nedjelju doživio poraz 2-3 na domaćem terenu od Mainza, izravnog suparnika u borbi za opstanak, te šest kola prije kraja prvenstva s 23 boda zauzima predzadnje, 17. mjesto u Bundesligi. Hertha i Arminia Koelnu bježe za tri, a Mainz za četiri boda.

U posljednjih osam kola Koeln je osvojio svega dva boda, a odmah po porazu od Mainza vodstvo kluba odlučilo je raskinuti ugovor s dojučerašnjim trenerom Markusom Gisdolom, koji je na klupi bio 18 mjeseci i prošle godine uspio zadržati prvoligaški status.

Funkel će u utorak voditi prvi trening, a u ponedjeljak je predstavljen javnosti.

"Čvrsto vjerujem da je moguće ostvariti zacrtani cilj, a to je ostanak u Bundesligi. Igra momčadi čini me optimistom. Podizanje morala momčadi je moj najvažniji zadatak. Momčad je najvažnija. Uspijevao sam to prenijeti na momčad u svim klubovima koje sam vodio", rekao je Funkel.

Na popisu mnogih klubova koje je vodio u Bundesligi već je bio i Koeln (2002. - 2003.), a posljednji klub koji je vodio bila je Fortuna Duesseldorf, od ožujka 2016. do siječnja 2020.

"Veselim se ovom zadatku. Još šest tjedana ću raditi ono u čemu doista uživam", zaključio je Funkel pod čijim će vodstvom Koeln u subotu gostovati kod Bayera u Leverkusenu.