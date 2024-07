Frapantan potez Brazilaca obio im se o glavu: Otjerali su izbornika i sami birali tko će pucati penale?!

Ne idu Brazilcima ti penali... Nakon ispadanja od Hrvatske u četvrtfinalu prošlog Svjetskog prvenstva u Kataru, ispali su ove subote od Urugvaja u četvrtfinalu Copa Americe. Južnoameričko kontinentalno natjecanje tako su završili mnogo ranije od očekivanog. Urugvajce nisu mogli dobiti niti uz pomoć činjenice da su od 74. minute imali igrača više, Urugvaj je u raspucavanju jedanaesteraca slavio s 4:2 i tako prošao u polufinale.

Brazilski mediji nisu štedjeli igrače i izbornika Dorivala nakon još jedne "promašene" Copa Americe. Posebno je zanimljiva priča uoči penala protiv Urugvaja. Nogometaši Brazila su stajali u krugu oko centra terena, a izbornik Dorival nije im smio ni prići. Naime, igrači su sami sebe birali, sami su se dogovarali tko će ići izvesti sljedeći penal. Dorival je samo zbunjeno šetao izvan tog kruga, a sigurno je da igrači ne bi uvažili nijednu njegovu sugestiju.

Diferenças.



Dorival Júnior no lado de fora da rodinha, levantando o dedo pra falar e sendo ignorado.



Enquanto o Bielsa tá falando com os jogadores no meio da rodinha, com uma prancheta na mão.



pic.twitter.com/fnEanHnDfk