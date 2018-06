Fotografija hrvatske navijačice i nigerijskog navijača oduševila svijet

Hrvatski navijači priredili su fenomenalno ozračje u Kalinjingradu. Na premijeri Dalićevih izabranika na SP-u u Rusiji navijači su cijelu utakmicu bodrili vatrene u pobjedi protiv Nigerije (2:0).

Na ulicama Kalinjingrada čula se samo pjesma i navijanje, a dobro ozračje prenijelo se i na tribine.

Nije zabilježen niti jedan incident, a posebno dojmljiva je fotografija hrvatske navijačice i nigerijskog navijača koja je u vrlo brzo postala hit na internetu.

Mi samo možemo dodati: Iz Rusije s ljubavlju...

#CRONGA meanwhile somewhere in Russia pic.twitter.com/PMpp5aTf63