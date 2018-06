Modrićev potez hit je na društvenim mrežama: 'Luka je pomislio...'

Veliku je pobjedu Hrvatska ostvarila na otvaranju Svjetskog prvenstva, u Kalinjingradu je s 2:0 pala Nigerija.

Poveli smo autogolom Eteba, da bi pobjedu golom iz jedanaesterca potvrdio Luka Modrić.

No, društvene mreže ne pričaju toliko o golu Luke, koliko o njegovom 'ragbijaškom' zaustavljanju protivničkog igrača u jednoj akciji.

.@lukamodric10 thought he was playing a different sport for a minute 🏉#beINRussia #beINFWC #CRONGA #WorldCup pic.twitter.com/5dSuHHW66b