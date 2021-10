FOTO Životni horor poznatog Amerikanca: Amputirali mu ruku i obje noge, a sve zbog infekcije

Jimmy Rave, američki hrvač, proživljava najgore dane u svom životu. Nekadašnja zvijezda profesionalnog hrvanja ostala je bez jedne ruke i obje noge i to sve zbog opake MRSA infekcije.

- Očigledno je vrijeme da vam kažem kako stoje stvaari. Prošlo ljeto sam počeo imati probleme s hodanjem i otišao sam kod liječnika. Kirurg mi je rekao da imam MRSA infekciju na obje noge i da ih hitno treba amputirati. Promotori vam mogu potvrditi da sam imao već povijest s ovim i da sam često otkazivao emisije zbog ovoga stanja - napisao je na društvenim mrežama i nastavio:

-Profesionalno hrvanje je sve što sam ikada volio. Sranje je pomisliti da bi pleme za koje bih umro govorilo neistinite stvari o meni. Sve ovo vrijeme nisam otkrio svoje noge zbog ove sramote. Žao mi je što nisam ispunio vaša očekivanja. Pokušao sam... Zaista jesam".

