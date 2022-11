FOTO Svi pričaju o ovom potezu Njemačke: Evo zašto su igrači stavili ruku preko usta

Njemački nogometaši stavili su ruke na usta tijekom momčadske fotografije uoči utakmice protiv Japana za Svjetsko prvenstvo u skupini E u srijedu odgovorivši tako na FIFA-ine prijetnje sankcijama zbog trake "OneLove".

Svi njemački igrači sudjelovali su u gesti pred desecima fotografa na terenu uoči početka utakmice, nakon što je svjetska nogometna organizacija (FIFA) zaprijetila sankcijama sedam europskih momčadi ako budu nosile traku koja simbolizira različitost i toleranciju.

Njemačka ministrica unutarnjih poslova Nancy Faeser, koja je sjedila pored predsjednika FIFA-e Giannija Infantina na tribinama, nosila je traku dok je razgovarala s nogometnim moćnicima.Ranije je kritizirala FIFA-u, rekavši da je prijetnja sankcijama pogreška i neprihvatljivo ponašanje.

Foto: Fabrizio Bensch/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group E - Germany v Japan - Khalifa International Stadium, Doha, Qatar - November 23, 2022 General view as teams and match officials line up before the match REUTERS/Fabrizio Bensch Photo: Fabrizio Bensch/REUTERS

"Ovo nije u redu, kako su nogometni savezi pod pritiskom", rekla je Faeser tijekom posjeta njemačkom FA događaju u Dohi prije utakmice.

"U današnje vrijeme je neshvatljivo da FIFA ne želi da se ljudi otvoreno zalažu za toleranciju i protiv diskriminacije. To ne pristaje našem vremenu i nije primjereno ljudima."

Što se tiče utakmice, Japan je nevjerojatnim preokretom kreirao još jednu senzaciju Svjetskog prvenstva u Kataru i preokretom svladao Njemačku (2-1)

