FOTO "Što to nosiš?!" Slavni košarkaš u javnosti se pojavio noseći haljinu!

Russell Westbrook oduvijek ima osebujan modni stil i želi se izdvojiti od drugih no kako je s vremenom dobio "konkurenciju" kod mlađih igrača željnih jednake takve osebujnosti, odlučio je otići korak dalje.

U javnosti se pojavio u haljini. Na nju je obukao čizme, a i vesta je podosta upečatljiva, s velikim "V" izrezom. Na to sve, obojao je kosu u zelenkasto.

I to sam postavio na Facebook profil, uz citiranje pjesme Kendricka Lamara "Family Ties" (hrv. obiteljske veze).

- Don't adress me unless it four letters.

U doslovnom prijevodu bi to značilo da mu se ne obraćaju osim ako ne koriste četiri slova. Moguće da misli na riječi kao "king" (kralj) ili GOAT (najveći svih vremena). No s Russom se nikad ne zna...

Naravno, neki od fanova su ostali u šoku i većinom pitali "Što to nosiš?!", neki se dobro nasmijali, a neki bili realni:

- S haljinom ili bez nje, Russ će vas uništiti na parketu.

Westbrook je od ovog ljeta član LA Lakersa i "lovi" prvu titulu prvaka, što može očekivati jer uz sebe ima LeBrona Jamesa i Anthonyja Davisa.