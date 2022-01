Obitelj Đoković obratila se javnosti: Vjerovali smo da će sport pobijediti, razočarani smo

Obitelj Novaka Đokovića objavila je u nedjelju da je "veoma razočarana" odlukom Federalnog suda Australije i činjenicom da prvi tenisač svijeta mora napustiti tu zemlju, čime je lišen mogućnosti braniti titulu na prvom Grand Slam turniru u godini, koji je osvajao rekordnih devet puta.

U priopćenju obitelj Đoković istaknula je da razlozi za donošenje odluke australskih vlasti nisu sportski, već da su prevladali politički interesi.

Foto: Milan Maricic 08, January, 2022, Belgrade - The third rally in support of Novak Djokovic was held in front of the National Assembly, and was organized by Novak's family. Srdjan Djokovic. Photo: Milan Maricic/ATAImages 08, sijecanj, 2022, Beograd - Treci po redu skup podrske Novaku Djokovicu odrzan je ispred Narodne skupstine, a isti je organizovala Novakova porodica. Photo: Milan Maricic/ATAImages Photo: Milan Maricic/ATAImages/PIXSELL

- I pored skandaloznog ponašanja prema Novaku, vjerovali smo da će sport pobijediti. Vjerovali smo da će biti uvažena činjenica koju je sud potvrdio - da Novak ima važeću vizu, da će pravda biti zadovoljena i da nikakvi 'javni interesi' neće biti izgovor za odluku koja je donijeta - navodi Đokovićeva obitelj.

- Ponosni smo na njega i snagu koju je pokazao i borbi koju je dostojno vodio. Vjerujemo da će iz ove situacije izići jači i da će vrijeme pokazati ono što je nesporno uvijek do sada potvrđivao, a to je da je veliki šampion i čovjek - naglasila je obitelj prvog tenisača svijeta.