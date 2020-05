FOTO Proglasili su je za najljepšu i nasljednicu Mišure, a sada je uzela hrvatsku putovnicu

Na posljednjim Olimpijskim igrama u Riju 2016. godine novinari su za najljepšu sportašicu izabrali Aminu Kajtaz (23). Riječ je o plivačici Bosne i Hercegovine koja trenutačno pliva za zagrebački klub Mladost i nedavno je dobila hrvatsko državljanstvo. Amina je tako naslijedila Antoniju Mišuru, hrvatsku košarkašicu koja je bila proglašena za najljepšu sportašicu Olimpijskih igara četiri godine prije, u Londonu. Iako je potpuno posvećena plivanju, Kajtaz je od prvog pojavljivanja u javnosti privukla veliku pažnju zbog svog izgleda. Na Instagramu je prati blizu 10.000 ljudi s kojima lijepa Mostarka dijeli trenutke iz svog svakodnevnog života. Uz jednu fotografiju na Instagramu je napisala:

– Imati mišiće ne znači ne izgledati ženstveno. Ja mogu oboje.

>> Pogledajte galeriju s Aminom

Željela sam biti liječnica

Kako to da ste se odlučili za plivanje?

– Isključivo jer je mama, nekadašnja plivačica, prenijela ljubav prema plivanju na moju sestru pa onda sestra na mene. Najprije sam željela biti arhitektica, zatim liječnica, pa se sve to izmijenilo, upisala sam tenis i htjela se time profesionalno baviti. Na kraju je ipak najveća želja bila da budem profesionalna plivačica. Sjećam se svojih početaka. Od 6 do 17 sati plivala sam i vježbala u bazenu od 12,5 metara. To nisu bili uvjeti za ozbiljan rad, to je gotovo fontana.

Kako je proteklo vaše djetinjstvo u Mostaru?

– Djetinjstva u Mostaru rado se sjećam. Volim taj grad. Ondje sam provela najljepše godine, zajedno s prijateljima i obitelji. Sjećam se jedne anegdote kad sam se vraćala s treninga i razgovarali smo o tome zbog čega netko trenira plivanje. Svi su tada izjavili da je to prije svega zbog druženja s prijateljima pa sam tako rekla i ja. Međutim, sestra me povukla na stranu i rekla: “Ne, to ne radiš da bi s družila, već da uspiješ u životu...”. Nikada neću zaboraviti te riječi.

Kada ste se odlučili otići iz Mostara i zašto baš Zagreb?

– Prvo sam bila u Dubrovniku tri godine, zatim pola godine u Banjoj Luci, pa sam se vratila trenirati u Mostar. Rezultati su bili u redu, ali ubrzo sam shvatila da ti uvjeti nisu dovoljni ako želim proći novi olimpijski ciklus. Razmišljala sam dugo s roditeljima koja je najbolja opcija. Zagreb nam se činio super, grad sporta i kulture.

Kako ste se snašli u Zagrebu?

– U Zagrebu sam sretna, ali mislim da to nema veze s gradom, nego s mojim pristupom. Sreća je stvar izbora. Našla sam odlične prijatelje, s kojima ću, vjerujem, graditi to prijateljstvo do kraja.

Kako provodite slobodno vrijeme?

– Dosta sam aktivna u slobodno vrijeme, ali gotovo ga i nemam s obzirom na to da imam svaki dan dva treninga i teretanu.

Kako se financirate?

– Dosta koristim društvene mreže kako bih našla neke sponzore. Što se tiče plivanja, tu i ne trošim toliko novac, jer većinu stvari dobijem otkako sam potpisala ugovor s brendom Arena. Najviše novca trošila sam na plivačke kostime. Izvan bazena najviše volim trošiti novac na tenisice i trenirke, ali jako volim i tehnologiju.

Imam fotku s Boltom

Bili ste na Igrama u Riju...

– Rio je nezaboravno natjecanje. Ima puno anegdota, ali izdvojit ću slikanje s Novakom Đokovićem, Usainom Boltom, Rafaelom Nadalom. Završila sam prvi dan svoju utrku i imala sam puno slobodnog vremena, tako da sam to iskoristila da gledam neke druge sportove.

Koliko vam je u počecima karijere pomagalo što ste kći proslavljenog nogometaša Seada, jednog od najboljih nogometaša bivše Jugoslavije?

– Pa sigurno u nekim stvarima lakše jer ipak je super kad dođete u neki grad i imate dosta poznanstava zahvaljujući ocu.

Je li vam tata ikada pričao o svojoj karijeri, najdražem pogotku...

– Pa naravno. Njegova najdraža pobjeda je kada su osvojili Kup Jugoslavije 1986. godine, mislim da su baš igrali protiv Dinama.

U kakvim su odnosima tata i Tuce? Spajala ih je čuvena uzrečica – Sead i Semir unose vam nemir...

– U super su odnosima, čuju se često. Tuce je trenutačno u Švicarskoj, ali svako ljeto dođe u Mostar i budu tamo skupa – zaključila je Amina Kajtaz.