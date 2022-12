FOTO Jedan potez Luke Modrića obišao je svijet, a Gvardiol je posebna priča ovog SP-a

Hrvatska nogometna reprezentacija plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva! Vatreni nastavljaju sa sjajnim prezentacijama na velikim natjecanjima, na četiri posljednja plasirali smo se u drugi krug, a nadamo se da ovo priča neće još neko vrijeme završiti. Utakmica protiv Belgije bila je čvrsta, iznimno teška, ali naši sjajni nogometaši uspjeli su izdržati, zadržali su drugu reprezentaciju svijeta bez postignutog pogotka i zasluženo se plasirali u osminu finala.

Luka kao dječarac

Nakon posljednjeg sučeva zvižduka Luka Modrić kriknuo je od sreće, otrčao do Gvardiola i skočio mu u zagrljaj. Sjajna slika koja je brzo obišla svijeta. A nekoliko minuta nakon toga Luka je sav ozaren došao pred kamere. Ima 37 godina, u karijeri je već postigao takve stvari da spada među najveće u povijesti, a i dalje ima onaj dječački osmijeh i iskrenu sreću kad u svetom dresu ostvari ovakav uspjeh.

- Presretni smo što smo u osmini finala, zaslužili smo to po prikazanom, posebno u ove zadnje dvije utakmice. Odigrali smo dobru utakmicu, preživjeli smo protiv momčadi koja je imala nekoliko izrazitih šansi, a mogli smo i mi prije riješiti utakmicu. Ostavili smo sve na terenu od prvog do zadnjeg, svi koji su počeli i ušli, stručni stožer, svi koji se nalaze s nama tu u Dohi. Svi živimo za ovo i na kraju nam se vratilo, rekao je presretni Modrić pa dodao:

- Ostvarili smo prvi cilj, prolazak skupine. Idemo sad dalje, pokazali smo da smo vrhunska momčad, da možemo igrati protiv bilo koga. Tko god nam dođe u osmini finala, neće mu biti lako.

Joško Gvardiol posebna je priča ovog SP-a, mladi branič već sad igra kao da je iza njega na stotine ovakvih utakmica. Na terenu goropadan, izvan njega staložen, miran i skroman.

- Ostvarili smo cilj i prošli dalje. Mogli smo zabiti koji gol, imali smo dosta prilika, ali pritisnuli su i oni nas pred kraj utakmice, imali su i oni prilike koje nisu iskoristili. Ako ćemo iskreno, moramo biti zadovoljni bodom, iskren je Joško.

U nastavku susreta ušao je Lukaku, Lovren i Gvardiol morali su se hrvati s njim...

- OK, ma bilo je teško i..., malo je zastao Joško pa dodao:

- Nije bilo lako čuvati ga, svi znamo kakav je i kakve je građe, ali govorili smo da moramo biti kompaktni. Kad djelujemo kao jedno, onda za sve imamo rješenje. Iznošenje lopte? U nogometu valja imati stopere koji će preuzeti odgovornost i napraviti višak prema naprijed.

Bruno Petković prvih sat vremena gledao je s klupe, a onda je ušao u igri i sačuvao nekoliko važnih lopti.

- Očekivali smo tešku utakmicu, a prvi cilj je ispunjen. Bitno nam je bilo proći skupinu. Očekivali smo to po svemu, po kvaliteti koju posjedujemo. Sad se lijepo odmoriti i iščekujemo osminu finala. Energično prvo poluvrijeme, dobro su nas pokrivali i izlazili, trebali su im tri boda, ali i mi smo tražili pobjedu, igru i naše prilike. Znali smo da neće dobro završiti ako se budemo branili 90 minuta. Lukaku je bio izrazito opasan, ali to je takav igrač. Kažu da nije spreman jer dugo nije igrao, ali opet je bio opasan jer je kvaliteta, kazao je Petković pa se osvrnuo na ždrijeb:

- Nemam nikakvih želja, sve što sad kažem su samo pretpostavke. Tko god da dođe, na koga god da naiđemo, neće mu biti lako, kao što neće ni nama.

Borna Sosa jurio je svih 90 minuta, bilo ga je po cijelom terenu.

- Dramatična utakmica. Znali smo da igramo protiv protivnika koji je jedan od najboljih na svijetu, znali smo da će biti jako teška i intenzivna utakmica, pogotovo u drugom poluvremenu kad ti uđu Hazard i Lukaku, naravno da je teško. Ostvarili smo cilj po koji smo došli, mogli smo zabiti i oni i mi, oni su možda imali malo bolje šanse, a nas je sreća pomazila. Ali zaslužili smo je, kazao je Sosa pa dodao:

- Iznenadili su nas Hazardom, mislili smo da će igrati i on i Lukaku. Igrao je njihov izbornik na intenzitet, da nas pokuša izmoriti što više može jer smo igrali tri utakmice praktički s istih 11.

Uvijek dajemo maksimum

Zadnje minute utakmice bile su poprilično dramatične, jedan gol Belgije mogao nas je izbaciti iz daljnjeg natjecanja. No naši igrači junački su se borili i uspjeli su sačuvati mrežu.

- Kad znaš zašto trčiš u zadnjim minutama, da sačuvaš ono za što si se borio, ništa ti nije teško, a to nas krasi. Dajemo maksimum svaki put. A taj djelić sreće je isključivo radi toga što dajemo sve od sebe, svaki će igrač to potvrditi i jako sam sretan zbog toga, zaključio je Sosa.

