FOTO Dončić "umirao" od smijeha: Pogledajte zašto je prekinuta NBA utakmica u Dallasu

Dallas Mavericks su na krilima Luke Dončića kod kuće sa 107:98 pobijedili Philadelphia 76erse. Slovenac je zabio 33 koša pridodavši tome 15 asistencija i 13 skokova, al nije to jedino izmamilo osmijeh na njegovo lice.

Naime, utakmica je prekinuta na 45 minuta jer je zbog iskrivljenog obruča cijeli nosač koša morao biti zamijenjen. Igrači su se pritom zabavljali i smijali, kao i treneri. Posebno kad je cijela konstrukcija bila spuštena toliko nisko da im je bila do pasa.

Foto: Jerome Miron/REUTERS Feb 4, 2022; Dallas, Texas, USA; The American Airlines Center arena crew roll out a secondary backup backboard during the first quarter of the game between the Dallas Mavericks and the Philadelphia 76ers at the American Airlines Center. Mandatory Credit: Jerome Miron-USA TODAY Sports Photo: Jerome Miron/REUTERS

I inače uvijek dobro raspoloženi Dončić, tad je bio još nasmijaniji.

U redovima 76ersa najučinkovitiji je sa 27 koševa i 13 skokova bio Joel Embiid.