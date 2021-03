Filip Zubčić: Boli me briga za borbu oko ukupnog pobjednika, više me zanima moj Dinamo

Na švicarskom skijalištu na kojem je Ivica Kostelić 2011. potvrdio ukupnu pobjedu u Svjetskom kupu Filip Zubčić treći će put u karijeri nastupiti na završnici Svjetskog kupa. No ovaj put kao netko tko je već osigurao svoje mjesto na medaljaškom postolju.

Koliko se uopće tom dosegu, osiguranoj bronci, već sada radujete?

– To je jako lijepo, no ja hoću odraditi sezonu do kraja, bez preranog slavlja i veselja. Tek u nedjelju, kada završim drugi slalomski lauf, podvući ću crtu. Dakako, već sada mogu reći da mi je ovo najbolja sezona u karijeri jer, osim dvije pobjede u Svjetskom kupu, imam i medalju sa Svjetskog prvenstva.

Ništa nije nemoguće

Osim toga još uvijek ste u igri za pobjednika Svjetskog kupa u slalomu. Doduše, s obzirom na to da za Odermattom zaostajete 99 bodova, mnogi izglede da baš vi osvojite mali Kristalni globus smatraju “nemogućom misijom”.

– Da tako gledam na stvari, onda bih iz Kranjske Gore otišao doma, ne bih ni produžio u Lenzerheide. Ja na ništa ne gledam kao na nemoguću misiju, sve dok to i teoretski više nije moguće. Baš me briga za taj veleslalomski globus. Jedino što ja hoću jest doći spreman najviše što mogu biti i odraditi dvije vožnje najbolje što mogu. Svaka je utrka priča za sebe i treba je odraditi do kraja.

Uostalom, možda zvuči filmski, ali nije nemoguće da se Odermatt i Pinturault u žaru međusobne borbe toliko zakače i da obojica izlete ili da budu izvan prvih 15.

– Iz ovih posljednjih utrka vidi se da Pinturault puca pod pritiskom, a na Odermattu se vidi da ga boli briga. Na papiru doista piše da ga i ja još mogu osvojiti i glupo bi bilo lagati da ne razmišljam i o tome.

Sva trojica smo u igri, a činjenica je da su moji izgledi najmanji, no ne zaboravite da je to utrka u kojoj samo 15 prvoplasiranih osvaja bodove, a ne 30 kao u standardnim utrkama Svjetskog kupa.

Nakon što su u srijedu odgođene spust-utrke i proglašeni ovosezonski pobjednici (Beat Feuz i Sofia Goggia), Pinturault i Odermatt vodit će veliku borbu oko ukupnog pobjednika Svjetskog kupa i osvajača velikog Kristalnog globusa. Kome dajete prednost?

– Iskreno, boli me briga za njihovu borbu jer ja imam ono na što se ja trebam usredotočiti. Osim toga, mene više zanima kakve izglede ima moj Dinamo protiv Tottenhama.

Ako pak govorimo o vašem pobjedničkom mentalitetu, onda ni vi ni Dinamo niste u idealnoj situaciji za ostvarivanje konačne pobjede – vi za prvoplasiranim, utrku prije kraja, zaostajete 99 bodova, a Dinamo igra protiv puno bogatijega kluba i moćnije momčadi.

– Da, moglo bi se reći da smo Dinamo i ja u sličnoj situaciji. Ja moram ići na sve ili ništa, u nadi da će suparnici imati loš dan, a za Dinamo se pitam hoće li izdržati taj visok tempo igre sa suparnikom koji je u sjajnoj formi.

Da se ta utakmica igra sljedeći tjedan i da se može nekako prošvercati kao vrlo veliki navijač zagrebačkog kluba, Filip kaže da on tu mogućnost ne bi koristio.

– Nikad ja ne bih išao u lože niti bih pristao na neki specijalan tretman. Mene samo zanima navijačka tribina, a kako se na nju ne može, onda bih to ionako gledao kod kuće. A u ovaj četvrtak ću to gledati iz Lenzerheidea.

A mi smo od kuće, jer više ni novinari ne putuju, gledali svih devet vaših postolja u posljednjih 14 mjeseci. Osam u Svjetskom kupu i jedno na Svjetskom prvenstvu.

– Sve je krenulo u siječnju 2020. u Adelbodenu kada sam bio drugi.

A takva forma stavlja vas i u red kandidata za olimpijsku medalju, u veljači 2021. u Kini.

– Ja se nadam da će biti tako. Ako mogu osvajati postolja u Svjetskom kupu i na Svjetskom prvenstvu, onda valjda to mogu postići i na Olimpijskim igrama.

Planirate li u Pekingu, pored veleslaloma i slaloma, voziti i kombinaciju?

– Mislim da ću sljedeće sezone u Svjetskom kupu voziti i superveleslalom jer se želim boriti i za kombinacijsku medalju. U toj disciplini nije kao u veleslalomu ili slalomu, gdje 20 ljudi može osvojiti medalju, u kombinaciji ih je možda pet i ja bih im se možda mogao priključiti.

Za razliku od većine sportaša, pa tako i Ivice Kostelića, koji je uvijek preferirao olimpijske medalje, Filip ima druge prioritete.

Svjetsko zlato je najvažnije

– Meni je Svjetsko prvenstvo najvažnije i zato sam bio onako utučen nakon što sam na SP-u u Cortini bio četvrti. Meni je svjetsko zlato najvrednije odličje u sportu kojim se bavim.

Zašto vam svjetsko zlato ima prednost pred olimpijskim?

– Zato što mi je to nekako najzvučniji naslov, biti svjetskim prvakom epitet je koji ima specifičnu težinu. Još sa sedam, osam godina ja sam ocu govorio da želim biti svjetski prvak dok nisam ni znao što to znači. To sam si tako zamislio pa i danas idem za svojim dječačkim snom.

Nakon što vam je u Cortini malo nedostajalo da postanete svjetskim prvakom u paralel-veleslalomu, postoji li neka pogreška ove sezone koju si predbacujete jer smatrate da vam je baš ona umanjila izglede za osvajanje slalomskog globusa?

– Kada bih tako gledao na svoje nastupe, onda nikad ni s čim ne bih bio zadovoljan osim s pobjedama u svim utrkama. Uostalom, postoje i utrke u kojima sam gotovo izletio pa bio prvi ili drugi i zato si ja nikad ne predbacujem. I ne pokušavam zbrajati bodove, već idem iz utrke u utrku. Nisam za ono “što bi bilo da je bilo”. To su gluposti. Da, mogao sam negdje i nekad biti brži, ali mogao sam biti i sporiji.