FIA namijenila milijun eura za promicanje različitosti

Međunarodna automobilska federacija (FIA) obećala je u nedjelju prije početka prve utrke sezone da će izdvojiti milijun eura za novu sportsku zakladu za promicanje različitosti u automoto sportu.

Naslov zaklade je "Mi vozimo kao jedan" (We Race As One). To je i igra na riječi, jer su riječi za rasu i utrku, na engleskom iste.

Predsjednik moto saveza Jean Todt izjavio je prije početka utrke VN Austrije u Spielbergu da je ovo prvi, ali ne i jedini korak jer će uslijediti više.

"Trebali bismo se boriti protiv bilo kojeg oblika diskriminacije, posebno zbog boje kože, vjere, etničke ili socijalne pripadnosti", rekao je Todt.

Novac iz zaklade bit će namijenjen je za promociju programa kojeg je uspostavio izvršni direktor Formule 1 Chase Carey koji je pokrenuo inicijativu s vlastitim novcem od 900.000 dolara.

Zaklada je osmišljena kako bi pomogla financiranje stažiranja i naukovanja za rad u Formuli 1 za podzastupljene skupine. Istaknuto je kako se radi o uklanjanju prepreka za talentirane manjinske vozače na putu od kartinga do top serije.

Vijest o ovoj donaciji je stigla u trenutku kada se priča da će najmanje pet vozača prosvjedovati u nedjelju klečeći u znak potpore pokretu Black Lives Matter. Kampanja je dobila svjetski zamah nakon smrti Afroamerikanca Georgea Floyda, koji se ugušio kad je jedan policajac u Minneapolisu pritisnuo svoje koljeno na njegov vrat.

Šesterostruki svjetski prvak Lewis Hamilton izuzetan je zagovornik pokreta, a Udruga vozača Formule 1 objavila je u subotu da su ujedinjeni protiv rasizma i vozači su pristali nositi majice "End Racism".