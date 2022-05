Ferrariju prvi red na prvoj utrci u Miamiju, dva Red Bulla vrebaju iza njih!

Vodeći vozač u poretku Svjetskog prvenstva za 2022. godinu u Formuli 1 Charles LeClerc je na prvoj utrci u povijesti u Miamiju ostvario pole position i startat će u prvom redu uz svojeg momčadskog kolegu Carlosa Sainza, dok će u Red Bullu u drugom redu startati trećeplasirani Max Verstappen i četvrtoplasirani Sergio Perez, piše GP1 portal.

CHARLES LECLERC IS ON POLE FOR OUR INAUGURAL MIAMI GRAND PRIX! 🙌



A magnificent effort by the Monegasque driver 👏



It's a front row start for both @ScuderiaFerrari drivers#MiamiGP #F1 @Charles_Leclerc pic.twitter.com/CyMk4NYPJZ