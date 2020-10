Fantele: Nakon životno opasne ozljede, opet smo u svjetskom vrhu

Ako se za drugo mjesto hrvatskih nogometaša na posljednjem SP-u pisalo da je osvojeno srebro zlatnog sjaja, onda nam dopustite da i jedno treće mjesto hrvatskih sportaša proglasimo “broncom zlatnog sjaja”.

Jer, braća Fantela su na Prvenstvu Europe u klasi 49er bez zlata ostala zbog nekih 20-ak centimetara.

Naime, bez ikakve precizne elektronike, bez nekog jedriličarskog VAR-a, sudac u čamcu ocijenio je da su Zadrani upravo za toliko, nedopušteno, prešli zamišljenu crtu prije starta devetog plova. A i u tom plovu, kao i u još tri, Šime i Mihovil bili su najbrži i da im je priznata ta pobjeda imali bi desetak kaznenih bodova manje od kasnijih prvaka Nijemaca Grafa i Fischera.

Rasprsnula mu se slezena!

– Je li to sportska nepravda? – pitali smo kormilara Šimu, iskusnijeg člana ovog sjajnog dvojca.

– Ja u takvim situacijama uvijek svaljujem krivnju na sebe. Ako smo na najvišoj razini, ne smijemo svoju sudbinu predati u sudačke ruke. Bili smo preblizu toj liniji i dali sudbinu u ruke sucu koji možda nije toliko iskusan. I zato je šteta što se ne ustanovi neki jedriličarski VAR, da se stave dva laserska senzora i, tko prijeđe tu crtu, karikiram, zazvonit će mu kao alarm u banci.

Kada se takve stvari događaju sportašima iz malih zemalja, u jedrenju se običava reći da se takvo što ne bi dogodilo posadi iz jedriličarske velesile kao što je, primjerice, Engleska.

– Englezi imaju reputaciju vrlo jake federacije, a osim toga u timu imaju suce kao pomoćnike koji znaju svoje jedriličare jako dobro pripremiti za eventualno saslušanje pred komisijom. A kada ti, u toj prigodi, nemaš tečan engleski, onda su postavke drukčije. Kada izlazite pred komisiju, važno je i da vaša posada ima što više medalja jer to jest i veća vaša snaga.

A mi tu govorimo o posadi koja je 2018. bila svjetski prvak i kojoj je ovo druga zajednička medalja. No, govorimo i o 34-godišnjem kormilaru (Šime) kojemu je ovo bila 18. medalja s najvećim svjetskih natjecanja, a onih koji imaju više medalja od njega je vrlo malo. Baš kao što je malo onih koji su svjetskim prvacima postali u dvije različite klase.

– Jedan mi je engleski novinar rekao da sam jedan od šest jedriličara koji je bio svjetski prvak u dvije različite klase. No, ne brojim ja svoje medalje, već uživam u ovom novom projektu i izazovu.

A ova medalja je i potvrda da, nakon teške Mihovilove ozljede, Fantele opet pripadaju svjetskom vrhu.

– Nama je odgovaralo da se Olimpijske igre odgode da dobijemo na vremenu za priključak top konkurenciji – kaže Šime.

A još prije samo godinu dana, Mihovil je završio na operaciji sa za život opasnom ozljedom doživljenom na Ženevskom jezeru.

– Nakon što sam pao na nosač kormila, rasprsnula mi se slezena, koje više i nemam. Bila je to ozljeda, bez vanjskih znakova, s unutarnjim krvarenjem. U prvi trenutak me malo zaboljelo, no dvije-tri minute poslije zamutio mi se vid. Dok su me vozili u kolima hitne pomoći, tlak mi je bio normalan, no dobro je da su me odvezli u bolnicu jer je moglo biti smrtonosno jer mi se razlilo dvije-tri litre krvi po trbušnoj šupljini. Nakon što me počelo mantati, pao sam u nesvijest i onda su liječnici shvatili da sam slučaj za hitnu operaciju. Premda su oni već bili pripremili helikopter za Ženevu, više za to nije bilo vremena pa sam operiran u lokalnoj bolnici Grandson.

Braća smo, pa su krize manje

Zbog te teške ozljede, Fantele su morali propustiti prosinački SP na Novom Zelandu, ali su nastupili na sljedećem koje je, radi olimpijske godine, održano već u veljači 2020.

– Meni se ozljeda dogodila krajem rujna pa nismo htjeli forsirati taj SP u prosincu da mi se rez ne bi rastvorio pa da ne završim na novoj operaciji. No, već u veljači smo bili deseti na svijetu.

Prije no što će se 2017. priključiti bratu, Mihovil se natjecao u olimpijskoj klasi RS:X i bio je na pragu odlaska na Olimpijske igre.

– Možda bih i nastupio u Riju da u izbornoj godini nisam slomio nogu. Ja se nadam da sam ispunio normu svojih pehova.

S formiranjem bratskog tandema najsretniji je bio njihov otac, trener i izbornik, Edo Fantela.

– Šime i ja smo se uvijek dobro slagali. Za razliku od drugih tandema koji međusobno moraju raditi ustupke da bi funkcionirali, mi lakše prebrodimo krize – kazuje Miho, inače diplomirani ekonomist, baš kao i brat Šime.