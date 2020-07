Fantastični Rebić zabio u čudesnom Milanovom preokretu protiv Juvea

Čudesnim preokretom nogometaši Milana pobijedili su Juventus s 4-2 u susretu 31. kola talijanskog prvenstva uz novi pogodak hrvatskog reprezentativca Ante Rebića.

Rossoneri su u svega pet minuta zabili tri gola okrenuvši rezultat 0-2 u vodstvo 3-2, a do kraja susreta preko Rebića zabili i četvrti pogodak za drugu uzastopnu pobjedu, te šesti susret bez poraza u nizu.

Gosti su poveli na startu drugog poluvremena sjajnom majstorijom Adriena Rabiota. Francuski veznjak je uzeo loptu na svojoj polovini, prošao kroz domaću obranu i sjajno pogodio s 18 metara za vodstvo 1-0.

Samo šest minuta kasnije bilo je 2-0. Juan Cuadrado je dugačkom loptom uposlio Cristiana Ronalda, koji je iskoristio zbunjenost Romagnolija i Kjaera i pored njih zabio za 2-0.

Činilo se kako će torinska Stara dama lako do pobjede kojom bi načinila veliki korak prema 'scudettu'. No, uslijedio je nevjerojatni preokret Milana.

Zlatan Ibrahimović je u 62. minuti iz kaznenog udarca kojeg je izborio Ante Rebić, zabio za 1-2, u 66. je izjednačio Franck Kessié, a samo minutu kasnije Rafael Leao je doveo Milan u vodstvo.

Točku na 'I' nevjerojatnog preokreta i ludog poluvremena s čak šest golova zaključio je hrvatski reprezentativac Ante Rebić svojim desetim golom ove sezone.

Alex Sandro je katastrofalnim proigravanjem uposlio suparničkog igrača Giacoma Bonaventuru, a ovaj odmah uposlio Rebića koji je mirno ljevicom zabija za pobjedu domaćina.

Milan je ovom pobjedom pomogao Laziju koji je u prvom susretu večeri izgubio na gostovanju kod Leccea s 1-2.

Lecce je ovom pobjedom napustio zonu ispadanja preskočivši Genou, koja je sada u 'crvenom'.

Lazio je poveo već u petoj minuti utakmice golom Felipea Caiceda, no Lecce je uspio okrenuti rezultat usprkos promašenom kaznenom udarcu.

Izjednačio je Khouma Babacar u 30. minuti, a u posljednjim trenucima prvog dijela domaćin je mogao do vodstva, no Marco Mancosu je prebacio vrata. Ipak, već u drugoj minuti drugog dijela Lecce je stigao do prednosti nakon što je Fabio Lucioni svladao Thomu Strakoshu.

Do kraja utakmice gosti su pritiskali tražeći izjednačenje, no Brazilac Gabriel je na vratima domaćeg sastava radio čuda. U trećoj minuti nadoknade Lazio je ostao s igračem manje nakon što je Španjolca Patric 'pocrvenio' jer je ugrizao za rame Guilia Donatija.

Na ljestvici vodi Juventus sa 75 bodova, Lazio ima 68, a Inter 64. Četvrta je Atalanta sa 63 boda, dok se Milan probio na petu poziciju s 49 bodova.

>> Samo još tri osobe na svijetu znaju što i ovaj Hrvat, pogledajte kako to radi!