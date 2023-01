Fabrizio Romano: Messi donio odluku o svojoj budućnosti u Parizu

Lionel Messi (35) okitio se zlatom i osvojio naslov svjetskog prvaka s Argentinom nakon što je u finalu Mundijala u Kataru porazio Francusku. Ipak, izgleda da mu Francuzi kao igraču Paris Saint-Germaina toliko ne zamjeraju - zadovoljni su njegovim nastupima pa se počelo raspravljati o njegovom nastavku suradnje s prvakom Ligue 1.

Kako javlja najpoznatiji sportski novinar Fabrizio Romano, Messi je postigao usmeni dogovor s čelnicima pariškog kluba da ostaje na Parku prinčeva. Na novom će sastanku dogovarati plaću, trajanje ugovora, kao i ostale pojedinosti.

Lionel Messi and Paris Saint-Germain have verbal pact to continue together. 🔴🔵🇦🇷 #PSG



There will be a new meeting with his camp to discuss length of contract, salary and more.



Nothing signed this week, no rush as the plan is already clear: Messi will continue in Paris. pic.twitter.com/OAEgWA58cX