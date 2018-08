Pljušte čestitke Modriću, evo što su mu poručili izbornik Dalić i Ćorluka

Kapetan hrvatske reprezentacije i veznjak Real Madrida, Luka Modrić, dobio je nagradu za nogometaša godine u Europi u izboru Uefe. Iznimno priznanje Modriću komentirao je i izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić.

- Rekao sam već i prije, prema svemu što je pokazao u protekloj sezoni i prema doprinosu koji je dao svojim ekipama, Hrvatskoj i Realu, na putu do povijesnih ostvarenja, Luka je zaslužio sva pojedinačna priznanja koja je do sada dobio, i koja će još, vjerujem, dobiti do kraja godine - izjavio je izbornik Dalić i dodao:

- Luka čini svakog suigrača i svaku momčad boljom, a znanjem, vještinom i inteligencijom čini razliku na terenu. Nevjerojatan je uspjeh za jednog Hrvata osvojiti ovakvo priznanje, i iako znam da su njemu najdraži momčadski uspjesi, ova individualna nagrada veliko je priznanje njegovoj cijeloj karijeri, radu i trudu koji je uložio da bi mu danas cijeli nogometni svijet rekao - čestitamo, ti si najbolji nogometaš svijeta u prošloj godini. On to zaista jest, na ponos prvenstveno njemu, a onda i svima nama koji smo imali i imamo privilegiju raditi s njim. Čestitam od srca!

Modriću su komentirali brojni hrvatski nogometaši, oglasili su se Vedran Ćorluka, Ivan Perišić, Ante Rebić, Duje Čop, Andrej Kramarić...

"Najbolji igrač Europe, naš Luka Modrić. Ponosan na svaku minutu provedenu s tobom na terenu... Igrač koji svakog suigrača čini boljim, igrač koji više nema mjesta u kući za silne nagrade koje je primio u posljednje vrijeme. Bravo brate", napisao je Ćorluka.

