Evo kako kladionice vide šanse Hrvatske da osvoji zlato, nismo među glavnim favoritima SP-a

Nakon što su odigrane prve utakmice na Svjetskom rukometnom prvenstvu u Hrvatskoj, Norveškoj i Danskoj, kladionice i dalje za prvog favorita za osvajanje zlata drže Dansku. Na drugo mjesto favorita smještena je reprezentacija Francuske, koja je aktualni viceprvak svijeta, dok je na trećemu mjestu još jedna nordijska država, Švedska, koja se posljednji put popela na tron svijeta daleke 1999. godine. Hrvatska je šesti favorit za osvajanje ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva. Ako stavite 10 eura da će Hrvatska osvojiti zlato, u konačnici biste dobili 180 eura.

Bez Mikkela Hansena

Danska je očekivano prvi favorit. Uostalom, Danci će na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu pokušati napraviti jedinstven pothvat – četvrti put postati svjetski prvaci. U posljednja tri finala u utakmici za zlatnu medalju pobjeđivali su Norvešku (2019.), Švedsku (2021.) i Francusku (2023. godine). Od 2007. do danas nisu bili na postolju samo triput – 2009., 2015. i 2017. godine. Bez obzira na to što u rosteru više nema Mikkela Hansena, riječ je o superjakoj reprezentaciji u kojoj su sada glavne zvijezde Mathias Gidsel, desni vanjski njemačkog Füchsea, Simon Pytlick, lijevi vanjski njemačkog Flensburga, te vratar Emil Nielsen, član španjolske Barcelone. Danska nije izgubila u 29 utakmica u nizu na svjetskim prvenstvima. U prijevodu, na zadnja četiri Svjetska prvenstva Danci nisu znali kako je to izgubiti utakmicu.

Od 29 utakmica dva puta su slavili i protiv hrvatskih rukometaša, a u idealnom scenariju mogli bi baš s Dancima igrati u velikom finalu 2. veljače u Oslu. Hrvatska rukometna reprezentacija izgubila je 37:22 od svjetskog prvaka Danske u posljednjem međusobnom nastupu, na prijateljskom turniru u Oslu. U prvom poluvremenu zabili smo samo šest golova...

Francuska se osramotila na domaćem parketu u Parizu, gdje su na OI ispali u četvrtfinalu. Scenarij je bilo zlato na oproštajnoj utakmici Nikole Karabatića. Nije se dogodilo. No kada je riječ o svjetskim prvenstvima, tu su Francuzi uvijek favoriti. Uostalom, to je najuspješnija reprezentacija u povijesti svjetskih prvenstava sa šest osvojenih naslova, s ukupno 12 medalja. Prvi su put postali svjetski prvaci 1995. godine kad su u finalu pobijedili Hrvatsku. Potom su slavili na domaćem parketu 2001. godine. Dva uzastopna naslova povezali su 2009. i 2011. godine, a zadnja dva povezana naslova dogodila su se prije danske dominacije, 2015. i 2017., kada su opet kao domaćini bili najbolji. Od 1993. do danas samo dvaput nisu igrali u polufinalu – 1993. i 2013. godine. Najveće zvijezde su Nedim Remili, Dika Mem i Ludovic Fabregas, a dvije nadolazeće mlade zvijezde su Thibaud Briet i Aymeric Minne.

Francuzi su, dakle, rekorderi sa šest naslova, dok su Švedska i Rumunjska osvojile po četiri naslova prvaka. Iza njih slijede SSSR/Rusija, Zapadna Njemačka/Njemačka i Danska s po tri svjetska zlata, Španjolci imaju dva prva mjesta, dok Hrvatska, ČSSR i Jugoslavija imaju po jedno zlato. Katar je jedina neeuropska reprezentacija koja je osvojila medalju, i to srebro na posljednjem SP-u, koje je organizirano upravo u toj zemlji. Francuzi u riznici trofeja imaju i dva olimpijska zlata (2012., 2008.) te tri europske titule (2014., 2010., 2006.).

Švedska je po broju osvojenih medalja na svjetskim prvenstvima uz bok Francuskoj. I oni ih imaju 12 u svojoj riznici. Imaju četiri naslova. Dva su bila jako davno, 1954. i 1958. godine. Nakon duljeg čekanja novi naslov stigao je 1990., a posljednji 1999. u Egiptu. Zadnji su put na postolju bili 2021. godine (drugi), dok su na svom parketu, kao domaćini, 2023. bili tek četvrti. Koliko su stvarno jaki, pokazala je prva utakmica na ovogodišnjem SP-u, kada su demolirali Japan s 18 pogodaka razlike. Glavni igrači su im Hampus Wanne, Jim Gottfridsson i Andreas Palicka.

Furija želi treće zlato

Španjolska u svojim vitrinama ima dva svjetska naslova, prvi osvojen 2005., kada su u finalu pobijedili Hrvatsku, i drugi 2013., kada su bili prvi kao domaćini turnira. Imaju još tri bronce. Do 1986. Španjolska nije predstavljala značajnu silu u europskom i svjetskom rukometu (unatoč povremenim uspjesima španjolskih klubova u europskim kupovima). Nakon SP-a u Švicarskoj 1986. u Španjolskoj su krenuli s dovođenjem igrača iz bivše Jugoslavije, što reprezentativaca, što igrača koji unatoč svojoj visokoj kvaliteti nisu mogli izboriti mjesto u izabranoj vrsti. Kasnijim popuštanjem stege u SSSR-u počeli su dovoditi i igrače iz te države, odnosno zemalja bivšeg SSSR-a, a neki su i naturalizirani, kao primjerice Talant Dujšebajev. Španjolska je 2013. osvojila Svjetsko prvenstvo u rukometu kojem je prvi put bila domaćin. Ostvarila je najuvjerljiviju pobjedu u povijesti utakmica za zlato na svjetskim prvenstvima. Pobijedila je Dansku čak 16 razlike (35:19).