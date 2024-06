A sada - Njemačka! Slijedi spektakl za navijače: Evo kad vatreni stižu i kakav je plan

Hrvatski nogometni reprezentativci njemačko tlo dotaknut će u nedjelju u 14.30, kada će sletjeti u berlinsku zračnu luku, a odande će s autobusom zaputiti u svoju bazu u istočnonjemačkom gradiću Neurupinu. Još početkom prosinca 2023. godine Hrvatski nogometni savez odabrao je ovaj kamp za pripreme reprezentacije. Bazni kamp u Neuruppinu sastoji se od resorta Mark Brandenburg na obali jezera Ruppiner te pripadajućeg trening-igrališta Volksparkstadion koje je udaljeno samo sedam minuta vožnje od hotela – objavio je tada HNS.

Neuruppin se nalazi 75 kilometara od Olimpijskog stadiona u Berlinu gdje Hrvatska otvara Euro 2024. protiv Španjolske, a Hamburg (225 kilometara) i Leipzig (227 kilometara), gdje Hrvatska igra s Albanijom i Italijom, također su brzo dostupni autobusom pa vatreni u prvom krugu turnira neće imati potrebu za letovima. Resort Mark Brandenburg ima izvrstan fitness-centar te bogate sadržaje za oporavak, dok trening-centar uz vrhunski travnjak osigurava i privatnost momčadi.

FOTO Pogledajte kako izgleda luksuzni kamp u kojem će vatreni boraviti na Euru

Uništio ga požar

Glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak kazao nam je kako "na sjeveru Njemačke nije bilo bolje opcije od Neurupinna" te kako se čak 15 selekcija predbilježilo na taj kamp, ali HNS je očito bio najbrži.

Neuruppin je grad u Brandenburgu, s nešto više od trideset tisuća stanovnika, administrativno sjedište okruga Ostprignitz-Ruppin. To je rodno mjesto njemačkoga romanopisca Theodora Fontanea (1819.– 1898.) pa se stoga naziva i Fontanestadt. Neurupinn je bio "garnizonski grad" od 1688. godine i većim dijelom obnovljen u neoklasičnom stilu nakon razornog požara 1787. godine, kada je grad praktički bio uništen. Neuruppin, kažu Nijemci, ima reputaciju "najpruskijeg od svih pruskih gradova". Neurupinn je u Drugom svjetskom bio zračna luka Luftwaffea (Njemačkog ratnog zrakoplovstva), a za vrijeme Hladnoga rata pa sve do 1991. godine služio je kao sovjetska vojna baza.

Neuruppin je je 2004. godine bio dospio na naslovnice njemačkih novina zbog korupcije i nepotizma. U svjetlu rastućih skandala u lokalnoj politici grad je dobio pogrdne nadimke, "Mali Palermo" i "Korruppin" dok se borio s korupcijom. Primjerice, bivši gradski vijećnik CDU Olaf Kamrath pravomoćno je 2006. bio osuđen kao šef bande XY na višegodišnju zatvorsku kaznu, između ostalog, za kaznena djela vezana uz narkotike. Presuda protiv bivšeg gradskog vijećnika Reinharda Sommerfelda (Neuruppiner Initiative) iz 2007. godine do danas jedina je pravomoćna osuda izabranog dužnosnika u Njemačkoj za podmićivanje članova parlamenta...

FOTO Evo kako izgleda hrvatska baza na Euru, luksuzni kamp je već spreman za vatrene

Prije četiri godine Neurupinn je ponovno bio vijest u cijeloj Njemačkoj. Naime, čelnici grada tada su odlučili primiti izbjeglice u svoju zajednicu, unatoč popularnosti krajnje desne Alternative za Njemačku (AfD) u okolnoj regiji. Grad je tada rekao da ima mjesta za 75 izbjeglica, a zbilo se to nakon što je požar opustošio prenapučeni izbjeglički kamp Moria na grčkom otoku Lesbosu.

Tadašnja kancelarka Angela Merkel složila se da će Njemačka prihvatiti 1500 migranata, a Neuruppin je želio preuzeti svoj dio, poput 173 grada u zemlji. Međutim, samo ih je 16 bilo u bivšoj Istočnoj Njemačkoj. Pet regija koje su činile bivšu komunističku državu bile su izrazito neprijateljski raspoložene prema migrantima i izbjeglicama, osobito nakon migrantske krize 2015. kada se više od milijun migranata preselilo u Njemačku.

Grad prima izbjeglice

Jens-Peter Golde, tadašnji gradonačelnik Neuruppina, kazao je vjeruje da je prihvaćanje izbjeglica ispravna stvar.

- To nije pitanje neslaganja s velikim političkim odlukama, to je pitanje morala. Imamo priliku pomoći ljudima u nevolji, pa zašto ne bismo to učinili? - kazao je tada Golde, a podržao ga je i lokalni voditelj organizacije "Neuruppin Stays Colourful" ("Neuruppin ostaje šaren").

Inače, AfD je uživao najvišu razinu potpore u bivšoj Istočnoj Njemačkoj, osvojivši tri izborne jedinice u pokrajini Saskoj od Merkelina CDU na saveznim izborima 2017. godine.

Današnji gradonačelnik Neurupinna je SPD-ovac (Socijaldemokratska stranka Njemačke) Nico Rufle. On će u nedjelju od 16.30 u Gradskoj vijećnici u Neurupinnu ugostiti ugledne goste iz Hrvatske, hrvatske nogometne reprezentativce i njihov stručni stožer, a od 18.45 izbornik Zlatko Dalić održat će press-konferenciju uoči prvoga treninga vatrenih u ovom gradu.

U ponedjeljak će Neuruppin doživjeti mali spektakl. Naime, vatreni će na lokalnome stadionu Volskpark, kapaciteta 5000 gledatelja, od 18 sati odraditi otvoreni trening. Bit će to prvi dodir naših reprezentativaca s hrvatskim navijačima na Europskom prvenstvu, odnosno bit će to zagrijavanje za Berlin.