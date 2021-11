Evo gdje gledati mlade vatrene u borbi za U-21 Euro protiv Austrije

Seniori hrvatske reprezentacije svoj su dio obavili i plasirali se na Svjetsko nogometno prvenstvo, no mali vatreni još igraju kvalifikacije za Euro U-21. Nakon posljednje 2:0 pobjede protiv Estonije, danas ih čeka gostovanje kod Austrije (20.30, HNTV).

Izbornik Igor Bišćan pred taj je sraz dobio i pojačanje. Naime, Luka Sučić vratio se iz seniorske vrste u kojoj je boravio posljednjih dana. Ovaj 19-godišnji igrač Red Bull Salzburga priključio se mladoj reprezentaciji koja u pet utakmica ima i pet pobjeda, uz gol-razliku 14:3.

Nastavak sjajnog niza najavio je David Čolina:

Puni talenta i kvalitete

– Atmosfera je fantastična nakon pobjede protiv Estonije. Sada protiv Austrije čeka nas tvrda i teška utakmica, ali očekujemo pobjedu. Malo smo ispratili utakmicu naših protivnika protiv Azerbajdžana, analizirali smo ih... Oni su već kiksali (u šest utakmica imaju četiri pobjede), to nam je olakotna okolnost, ali želimo pobjedu da olakšamo prolazak – rekao je branič Hajduka koji se osvrnuo na same kvalifikacije i praktički novu momčad koju je okupio Bišćan.

– Fantastično smo ušli u kvalifikacijski ciklus, imamo pet pobjeda. Puno je pomoglo to što se otprije svi već znamo, momčad je puna talenta i kvalitete. Lako je naći zajednički jezik s kvalitetnim igračima. Koliko daleko možemo doći, vidjet ćemo. Kvalitetu imamo, ali treba se fokusirati na kvalifikacije, a kada dođemo na Euro, vidjet ćemo dokle možemo dogurati.

Svoje dojmove podijelio je i Mario Vušković:

– Mislim da smo u dobrom nizu, moramo se najbolje što možemo pripremiti za Austriju koja je nezgodna i koja je težak protivnik. Ona nam je možda i izravan konkurent za prvo mjesto, ali idemo po pobjedu. Nismo za njih uigravali posebnu taktiku, još ćemo ih mi pogledati. Na ljestvici od jedan do 10 za Austriju smo spremni 10 – kaže branič Hamburgera.

Šimić najbolji strijelac

– Dobro je da na svakoj poziciji imamo nekoliko kvalitetnih igrača, to nas gura da budemo bolji na treninzima i na utakmicama, to je nešto pozitivno. Smatramo se favoritima, ali oni su stvarno odlični. Kvalitetni su, imaju dobre pojedince, nema mjesta opuštanju. Rade dobar presing na zadnju liniju. No, presudit će naše zajedništvo, kako ćemo igrati jedan za drugoga. Nadamo se samo najboljem. Svi jedva čekamo tu utakmicu, uzbuđeni smo.

Recimo i da se Hrvatska U-21 reprezentacija može pohvaliti činjenicom da ima Roka Šimića koji je sa šest pogodaka trenutačno najbolji europski strijelac u kvalifikacijama, zajedno sa Šveđaninom Elangom.

