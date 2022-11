Everton nastradao kod Bournemoutha, četvrtoligaš izbacio Brentford

U prvoligaškom obračunu 3. kola engleskog Liga kupa nogometaši Bournemoutha su odigrali odličnu utakmicu te su s 4-1 svladali Everton.

Lowe, Stanislas, Marcondes i Anthony su bili strijelci za domaći sastav, dok je jedini pogodak za goste iz Liverpoola postigao Gray. Bournemouth je pobijedio nakon četiri ligaška poraza u nizu.

Leicester je pred svojim navijačima svladao Newport 3-0 čime je samo nastavio dobar niz iz Premier lige gdje je ostvario tri pobjede u zadnja četiri nastupa. Prvi pogodak na utakmici dao je Justin, a potom je suparnika u drugom poluvremenu, s dva gola, slomio Jamie Vardy.

Foto: Carl Recine/REUTERS Soccer Football - Carabao Cup Third Round - Leicester City v Newport County - King Power Stadium, Leicester, Britain - November 8, 2022 Leicester City's Jamie Vardy celebrates scoring their third goal REUTERS/Carl Recine

Prvoligaš Brentford je ispao od četvrtoligaša Gillinghama. Odigrao je na domaćem terenu 1-1, a potom su gosti slavili 7-6 nakon jedanaesteraca.

Ostale utakmice se igraju tijekom srijede i četvrtka, a u svemu se posebno izdvaja dvoboj Manchester Cityja i Chelseaja u srijedu (21 sat).

Liga kup, 3. kolo:

Bournemouth - Everton 4-1

Bristol - Lincoln 1-3

Burnley - Crawley 3-1

Leicester - Newport 3-0

Milton KD - Morecambe 2-0

Stevenage - Charlton 1-1, jedanaesterci 5-6

Brentford - Gillingham 1-1, jedanaesterci 6-7

