Enzo nikad nije mario za obične automobile, htio je nešto posebno, lijepo, brzo, moćno...

Već je 70 godina prošlo otkako je iz radionice izašao prvi Ferrarijev bolid formule 1, bio je to Colombo V12. No, je li baš tada počela velika era crnog konja crvene krvi? Sigurno je i Ferrari proživljavao vrijeme kada je bio samo automobil, konstruktor, a ne marka...

Legenda je negdje morala početi. Kada god da je to bilo, za vrijeme Alberta Ascarija ili kasnije Johna Surtessa, nije bitno, ali zasigurno je to bilo prije vremena legendarnog Nikija Laude...

Začetnika Enza Ferrarija zapravo nikada nije bilo briga za “normalne” automobile koje je radio.

Sve je krenulo kada se osnivač Ferrarija, još 1919. godine, zaposlio u svom voljenom Alfa Romeu gdje je dobio ideju. No oživio ju je tek 1947. kada je i sam počeo proizvoditi automobile. Nedugo nakon toga počelo je i prvenstvo formule 1, a on je mogao pokazati svoj potencijal.

Najstarija je to i najuspješnija momčad elitnog natjecanja koja je vozila u svakom svjetskom prvenstvu još od njegove prve sezone, tamo davne 1950. godine. Osvojio je od tada Ferrari 16 konstruktorskih naslova, prvi 1961., a posljednji 2008. godine. Nije to mala brojka, dapače je rekordna, a upisali su tu i 15 naslova prvaka vozača.

Alberto Ascari, Juan Manuel Fangio, Mike Hawthorn, Phil Hill, John Surtees, Niki Lauda, Jody Scheckter, Michael Schumacher i Kimi Räikkönen osigurali su neke od njih. Dosta su dobrih stvari i odluka napravili u svojih 70 godina rada, no najbolja im je bila vjerojatno ona kada su 1996. godine u momčad doveli velikog Michaela Schumachera.

Donio im je on ogromnu slavu, praktički je sinonim formule, a Ferrari je postavio na vrh hranidbenog lanca kada su utrke u pitanju. Momčad Enza Ferrarija ni danas nije zanemariva. Za Talijane sada voze Kimi Räikkönen i Sebastian Vettel koji je ove sezone imao priliku donijeti novi naslov legendarnom konstruktoru, ali Mercedesov Lewis Hamilton u toj je utrci ipak bio brži.

– Sve u svemu, bila je to dobra sezona. Očito se sve uvijek sudi po tome kakve su ti zadnje utrke i one nisu bile dobre, ali usprkos svemu mi smo momčad koja je napravila najveći napredak. Svi su očekivali od Red Bull da bude jak ove godine, ali zapravo nije bio, posebice na početku. Za Mercedes su isto govorili da će biti jak i oni su bili, ali nitko nije očekivao od nas da budemo jaki kao što smo bili. Puno se pozitivnih svari dogodilo – kazao je optimistično Vettel.

Je li kriva samo momčad?

Sada je ključno pitanje hoće li se Ferrari ponovno dići i nastaviti svoj progres i u 2018. godini ili će se vratiti na loše navike iz starih dana.

– Ne vidim zašto ne, još uvijek rastemo, još se uvijek poboljšavamo. Imamo mnogo potencijala koji nije bio do kraja pušten pa sada sve ovisi o nama i ljudima koji mogu donositi odluke da sve to osiguraju, ali sve u svemu mislim da stvari idu u dobrom smjeru. Imamo vrlo pametne ljude, dosta zaposlenih koji pomažu, imamo dosta dobrih ideja za budućnost, tako da smjer u kojemu idemo je onaj pravi i očito je da želimo napraviti veće korake – rekao je četverostruki svjetski prvak koji je u Ferrari došao 2015. godine.

Tu je svoju prvu sezonu u novoj momčadi završio na trećem mjestu u ukupnom poretku.

No, je li za Ferrarijev relativni neuspjeh ove godine kriva sama momčad? Da, može se reći da su si praktički sami pucali u nogu i uništili šansu da osvoje naslov, i to prvi u posljednjih desetak godina.

No, sve što su napravili, način na koji su vozili i dolazili do pobjeda ove sezone u jednu ruku pokazuje razlike i napetost između Ferrarija i Mercedesa i toga koliko Scuderia još stvarno mora proputovati prije nego što osvoji neku novu titulu, ali u drugu ruku to pokazuje i koliko su napredovali u usporedbi s prošlom godinom i koliko su blizu da ostvare svoje ambicije.

– Momčad zna kako pobijediti i kako to napraviti na pravi način, samo im treba dati prostora – rekao je predsjednik Sergio Marchionne.

A mogao bi taj prostor iskoristiti talentirani Vettel, štoviše morao bi jer on sam manji je od momčadi. Legenda o Ferrariju tako nije samo priča o automobilima koja je krenula od onog modela 375 u kojemu je Jose Froilan Gonzales pobijedio 1951. godine u Silverstoneu pa sve do ovog modela SF70H u kojem danas starta Nijemac, to je ujedno i priča o ljudima koji sve to dizajniraju, grade,... a ponajviše je to priča o onome koji je sve to pokrenuo – Enzu Ferrariju, vizionaru koji i 30 godina nakon svoje smrti ipak živi.

Ispeglati pogreške

No iznad svega tu je i poduži red vozača koji počinje s Ascarijem, a završava na Sebastianu i Kimiju Räikkönenu. Tako da im je sada svima zadaća samo jedna – ispeglati pogreške, izbaciti politiku i pokazati da Ferrari ima sve što mu treba da ponovno bude najbolji jer ove su godine svi pokazali da mogu.