'Englezi su Nikoli nanijeli veliku nepravdu, a sada im je pokazao kvalitetu, on je šampion'

U studenome 2019. godine, dok je još bio u moskovskom CSKA na posudbi iz Evertona, Nikola Vlašić za Večernji list govorio je o svojemu neugodnome engleskome iskustvu.

Njihov ste igrač, morate se vratiti sljedećega ljeta u Everton?, pitali smo tada Nikolu.

- Rano je o tome govoriti, sezona je još u ranoj fazi. Ali, već osjećam neku odbojnost prema engleskom nogometu, zbog svega što sam tamo prošao ne osjećam se dobro kad dođem u Englesku. Sve me tamo podsjeća na to moje loše razdoblje i imam neku knedlu u grlu – izjavio je tom zgodom Nikola Vlašić.

Želja za dokazivanjem

Nepune dvije godine kasnije, Nikola Vlašić u spektakularnom je transferu, koji je i te kako snažno odjeknuo i na Otoku, ponovno izabrao engleski klub. Ima li i dalje knedlu u grlu?, pitali smo sada Nikolinoga zastupnika, Splićanina Tončija Martića.

- Nikola je doista imao loše iskustvo u Evertonu, no sada je u pitanju neka sasvim drugačija priča. Ono što mu se tada dogodilo u Nikoli je probudilo strahovit inat i želju za dokazivanjem – kazao nam je Martić pa u nastavku pojasnio:

- Dok je u Evertonu bio trener Ronald Koeman, koji ga je bio doveo iz Hajduka, bilo je sve OK. Međutim, nakon što je Koeman bio smijenjen, situacija se posve okrenula. Odjednom je Nikola tamo postao neki mladi skupocjeni igrač iz Hrvatske, koji zauzima mjesto nekome od mladih Engleza, a upravo u to vrijeme Evertonova mlada momčad bila je najbolja u Engleskoj. Kada je momčad Evertona preuzeo engleski trener Sam Allardyce, on praktički Nikolu nije niti gledao na treninzima, kao da ga uopće nije zanimao. Tu je Nikola osjetio nepravdu, nepovjerenje, a onda i ljutnju, jer on tamo zapravo nije nikada dobio pravu šansu.

Kada se zakotrljala priča s WestHamom?

- Već dvije godine u kontaktu sam s njihovim šefom skauta, oni su ga pomno pratili, a u realizaciju su krenuli kada su se za to stvorili preduvjeti. Na ruku nam je išlo što nisu zadržali Lingarda, a West Ham je bio u potrazi za igračem sličnoga profila, koji pokriva više pozicija u veznom redu. Tako su se okrenuli Nikoli – pojasnio je Martić.

Nikola Vlašić prije nekoliko dana u Londonu je i upoznao svoga novoga trenera, 58-godišnjega Davida Moyesa. On je u Evertonu svojedobno vodio Nikicu Jelavića.

- David je na Nikolu ostavio fantastičan dojam. On je vrlo srdačan, ugodan, nadasve skroman čovjek, nije od nekih velikih riječi. David Moyes je Škot i gledao je utakmcu Hrvatska – Škotska na Euru, u kojoj je Nikola briljirao, pa je i ona sigurno utjecala na njegov odabir. Također, i videoanalitičar hrvatske reprezentacije Marc Rochon je Škot koji radi u West Hamu, što je također vjerojatno išlo Nikoli u korist. Inače, West Ham je klub u kojemu su svi međusobno izuzetno prisni, vlada obiteljska atmosfera, osjeća se neka toplina i igrač se jako dobro osjeća u takvome okruženju – dodao je Martić, te zaključio:

- Nikola Vlašić sportaš je koji ne poznaje strah. Od dolazi iz sportske obitelji, obitelji šampiona i s takvim stavom nastupao je još u Hajduku. Gdje god je bio, on je svojom kvalitetom odskakao, pun je vjere u sebe, i takav pristup naprosto odbija neuspjeh. Zato povratak u Englesku ponovno vidi kao svoju veliku šansu.

Četvrti najskuplji čekićar

Tako je Nikola Vlašić postao četvrti Hrvat u West Hamu, nakon Slavena Bilića (1996.-1997.), Igora Štimca (1999.-2001.) i Davora Šukera (2000.-2001.), te četvrto najskuplje pojačanje u West Hamovoj povijesti. Više su platili samo Sebastiana Hallera iz Eintrachta, čak 50 milijuna eura, zatim Felipea Andersona iz Lazija 38 milijuna eura, te Kurta Zoumu iz Chelsea za 35 milijuna eura.

Nikola Vlašić priključit će se momčadi West Hama 8. rujna, dan nakon utakmice Hrvatska - Slovenija u Splitu, a njegov debi u dresu čekićara očekuje se 11. rujna na gostovanju kod Southamptona. Pet dana kasnije, Nikola će put Zagreba, na utakmicu prvoga kola Europske lige Dinamo - West Ham.

A tko uopće čeka Nikolu u svlačionici West Hama? Najvrjedniji igrač im je engleski reprezentativac Declan Rice, nerealno procijenjen na čak 70 milijuna eura, dok Čeh Tomas Souček po Transfermarktu vrijedi 40 mlijuna eura. West Ham je sjajno krenuo u sezonu, ima sedam bodova iz tri nastupa...