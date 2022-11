Engleski mediji: Vlasnik Chelseaja dovodi igrača koji je skuplji od cijele ekipe hrvatskog prvaka

Jedan potencijalni i vrlo moguć transfer Chelseaja je zapravo najbolji pokazatelj protiv kakvog je suparnika sinoć igrao Dinamo.

Naime, britanski mediji pišu da novi vlasnik kluba Todd Boehly žarko želi dovesti talentiranog Judea Bellignhama iz dortmundske Borussije, a treba naglasiti da Englez na Transfermarktu vrijedi trenutno gotovo više od čitave momčadi hrvatskog prvaka, dakle 90 milijuna eura.

Boehly je već navodno stupio u konakt s igračevim agentom i obitelji, kako osigurao poziciju prvog kandidata za dovođenje mladog Bellinghama.

Foto: Anke Waelischmiller/Sven Simon/D Jubilation Jude BELLINGHAM (DO) Soccer 1st Bundesliga, 12th matchday, Eintracht Frankfurt (F) - Borussia Dortmund (DO) 1: 2, on October 29th, 2022 in Frankfurt/Germany. #DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video # Photo: Anke Waelischmiller/Sven Simon/DPA

Vrijednost Dinamovog sastava procjenjuje se na 95.95 milijuna eura, dok sam Bellingham vrijedi 90 milijuna eura. No, plavci bi za njega mogli platiti još veću cifru, daleko veću od vrijednosti Dinama.

Engleski mediji tvrde da će Borussia Dortmund tražiti oko 150 milijuna eura za engleskog reprezentativca, dok njemački Bild otkriva kako su, uz Chelsea, ozbiljni potencijalni kupci i Liverpool, Manchester City te Real Madrid.