Embiid 20. put zaredom zabio više od 30 koševa, ispred njega su još samo dvojica

Joel Embiid, centar Philadelphia Sixersa, nastavio je iznimno kvalitetnu sezonu s 33 koša, 10 skokova i pet asistencija u pobjedi njegove momčadi nad Charlotte Hornetsima (97:89). Američki reprezentativac kamerunskog podrijetla tako je 20. put zaredom postigao 30 ili više koševa, što ga svrstava u ekskluzivni klub u kojem su još samo legendarni Wilt Chamberlain i još uvijek aktivni James Harden.

Dakako, za vjerovati je da nitko pa tako ni Embiid ne može stići Chamberlaina, koji je takvih utakmica imao nepojmljivih 65 u nizu i to u sezoni 1961./1962. Takvih sezona, s 20 i više utakmica s 30 i više koševa u nizu, Chamberlain ima još tri.

James Harden, aktualni razigravač Los Angeles Clippersa, imao je niz od 32 utakmice, ali kao igrač Houston Rocketsa i to u sezoni 2018./2019. S obzirom na njegove godine (34) ali i ulogu u momčadi za koju igra, uz Kawhija Leonarda, Paula Georgea i Russella Westbrooka, takvo što zacijelo više neće biti moguće.

A Embiid je u takvoj formi da bi, posluži li ga zdravlje, mogao nastaviti u tom stilu. Uostalom, to sugerira i njegov prosjek od 35 koševa, 11,4 skoka i 5,9 asistencija po susretu. A to su, ukupno gledano, čak i bolje brojke od onih prošlosezonskih, kada je Embiid, uz negodovanje mnogih, osvojio naslov najkorisnijeg igrača osnovnog dijela sezone ispred Nikole Jokića, koji će kasnije sa svojim Nuggetsima postati NBA prvak. A to je, zacijelo, Embiidov najveći cilj, za koji je upitno može li ga ostvariti s aktualnim suigračima među kojima prednjače bek Tyrese Maxey i krilo Tobias Harris.