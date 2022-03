Elitni ruski olimpijci ostaju bez velikih inozemnih sponzora

I dok ruski predsjednik Vladimir Putin ne posustaje s bezumnim razaranjem Ukrajine, međunarodna poslovna i sportska zajednica ne odustaje od sankcija. Nakon oduzimanja domaćinstva velikih natjecanja (finale Lige prvaka, utrka Formule 1, SP u odbojci...) i zabrane nastupanja selekcijama i pojedincima na velikim natjecanjima, u tijeku je raskidanje sponzorskih ugovora s ruskim sportašima.

Bio je to idiotski potez

Jedan od prvih koji je to osjetio je peterostruki osvajač medalja na ZOI, skijaški trkač Aleksandar Bolšunov. Osvajač triju zlata u Pekingu pojavio se na proslavi osmogodišnjice aneksije Krima što je ujedno bio i miting podrške agresiji na Ukrajinu. Među mnogima koji su to osudili je i francuski proizvođač skija Rossignol koji je suspendirao sve svoje ugovore s ruskim sportašima, ali i njemački proizvođač rukavica Kinetixx čiji je marketinški menadžer Helmut Hanus ovako prokomentirao potez ruskog nordijca:

- Bio je to suludi i idiotski potez. Nemam riječi.

Dakako, nije lako ni Bolšunovu i pitanje je i je li bio prisiljen iskazati podršku velikom vođi u zemlji u kojoj oni koji se protive njegovu ratu završavaju u zatvoru. Bolšunov je u izjavi za državnu medijsku agenciju TASS kazao:

- Pričekajmo da vidimo što će se sljedeće dogoditi. Situacija u svijetu se naglo mijenja i ja se nadam da će sve što se događa uskoro i završiti.

Bolšunov kao da se više nada da će ruska vojska pregaziti Ukrajinu i da će ga sponzori nastaviti sponzorirati. No, da rat i sutra završi, nakon takvih razaranja, povratak na staro bi potrajao. Pogotovo za one koji su tog dana (21. ožujka) bili na stadionu Lužnjiki i slavili ideju o ruskom pravu da pregazi susjednu državu i pobije što više njezinih branitelja. A među njima našao se i dvostruki plivački olimpijski pobjednik iz Tokija Jevgenij Rilov (100 i 200 metara leđno). I on se pojavio na pozornici noseći svoje olimpijske medalje. Na tu sliku reagirao je pak njegov sponzor, ponajveći svjetski proizvođač plivačke opreme Speedo koji je objavio da će plivačev sponzorski honorar uplatiti u Agenciju za izbjeglice UN-a koja sada pomaže i raseljenim Ukrajincima.

Plivač policajac bez izbora

Rilov je trenutačno pod istragom Disciplinske komisije FINA-e, no on i dalje ne vidi ništa strašno u svojem pojavljivanju na Lužnjikiju.

- Poanta svega je u tome da sam ja veliko ime svjetskog plivanja. Da je na stadionu bio netko manje poznat, to bi možda prošlo neopaženo.

Jadan li je taj narcis. Misli da mu FINA zato što je popularan zamjera što je podržao silnika Putina kojeg cijeli demokratski svijet smatra novovjekim barbarom. Doduše, znajući da je Rilov u jednom moskovskom prigradskom naselju formalno zaposlen kao policajac, koji zasigurno ne patrolira gradom, to mu je zasigurno bila i dužnost.

