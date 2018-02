Bosanski Dijamant: Ovo je nestvarno, nikada ne mogu i neću to zaboraviti

Jedna od najzanimljivijih priča prijelaznog roka zasigurno je bio i potencijalni transfer Edina Džeke iz Rome u Chelsea, piše Goal.

Pa ipak, od dogovora na kraju nije bilo ništa te će bh. nogometaš, unatoč višemilijunskim ponudama londonskih plavih, i dalje braniti boje vučice.

Dijamant se u intervjuu za Klix osvrnuo na svoj ostanak u vječnom gradu:

- Istina je da su se pregovori vodili i to je sve što mogu reći o toj temi. Bilo je mnogo špekulacija, neistina pa čak i pomalo smiješnih tvrdnji, a meni je zaista laskao interes Chelseaja, kluba koji veoma poštujem i cijenim. Na kraju svega, sretan sam što ostajem u Romi, jer Rim je postao moj dom i neizbrisiv dio mog života. Od prvog dana sam u Rimu prihvaćen na nestvaran način i to nikada ne mogu i neću zaboraviti, a za ovaj grad me vežu i neki od najsretnijih trenutaka u životu. Ovaj grad je sada dio mog života i uvijek će to biti - jasan je bio napadač.

Giallorossi su nakon dobrog otvaranja sezone, zapali u krizu te za pobjedu ne znaju u posljednjih sedam utakmica što ih je potisnulo na peto mjesto prvenstvenog poretka:

- Činjenica je da nismo dugo slavili pobjedu, što je veoma frustrirajuće za nas. U nekoliko utakmica nismo imali ni dovoljno sreće, ali vjerujem da imamo snage i kvalitete da se izvučemo iz krize. Svi radimo naporno kako bismo se što prije vratili na pobjedničku stazu, ali ide nam teško - objasnio je trenutno situaciju u klubu Džeko.

Na kraju se 31-godišnjak osvrnuo i na svoju budućnost koju vidi isključivo u dresu kluba s Olimpica:

- Vjerujem da je još mnogo lijepih trenutaka ispred nas i da ćemo zajedničkim snagama i vjerom u bolje sutra uspjeti ostvariti sve naše ciljeve. Roma je moja obitelj i sretan sam što ću i dalje nositi dres vučice.