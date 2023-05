Dubrovčanin Mario Hezonja i s Realom izborio naslov prvaka Europe

Nakon što je prije 12 godina s Košarkaškim klubom Zagreb postao juniorskim prvakom Starog kontinenta, Mario Hezonja je s Realom Madridom postao i seniorskim klupskim prvakom Europe.

U finalnoj utakmici Eurolige, igranoj u Kaunasu, realovci su pobijedili Olympiakos (79:78) i tako osvojili 11. naslov najbolje momčadi Europe. No, zato je grčki klub propustio priliku osvojiti svoj četvrti naslov i u tome im nije pomogla niti sjajna predstava Bugara Saše Vezenkova (28 koševa) koji je, nakon nagrade za najboljeg igrača sezone, bio i na pragu nagrade za MVP-ja završnog turnira.

No, ta počast pripala je Realovu centru Valteru Tavaresu (13 koševa, 10 skokova) a možda je trebala otići u ruke razigravaču Sergiju Rodriguezu (15 koševa, 9 asista) koji je u posljednjoj minuti zabio tricu za zaostatak svoje momčadi od samo jednog koša (77:78). Nakon što su se obranili madridski bijeli krenuli su u napad za pobjedu a tada je jedan drugi Sergio, Llull, zabio koš preko Olympiakosova tornja Falla. Svoje tri sekunde, Atenjani nisu iskoristili jer je Sloukas promašio šut za pobjedu.

Nakon što su se cijelo prvo poluvrijeme branili zonom, realovci su nastavak susreta otvorili s individualnom obranom i to na svoju štetu. Naime baš u tim trenucima Atenjani su se odvojili a Realu nije pomogao ni povratak u zonu. Štoviše, raspucani Vezenkov svojim je 28. košem odveo svoju momčad na "plus sedam" (71:64) i to je kapital s kojim su "djeca Pireja" branila stečenu prednost. No, i ovom prigodom Real se vratio, preokrenuo utakmicu i slavio.

Najbolji Realov strijelac u prvom poluvremenu bio je Mario Hezonja (12 koševa) koji u nastavku nije uspio ništa ubaciti. A imao je u 37. minuti promašenu polukontru a u 38. minuti i nepogođenu otvorenu tricu. No, Rodriguez i Lull su se pobrinuli da se Hezonja na koncu raduje baš kao i bivši košarkaš Cedevite, BiH reprezentativac, Džanan Musa.