Drama u Višnjiku: Cibona promašila zicer za finale, Zadar i Split za Ćosićev pehar

U subotnjem finalu Ćosićeva kupa, koje se igra u Omišu, gledat ćemo veliki dalmatinski derbi Splita i Zadra. Bit će to ili šesti trofej splitskog sastava ili osmi zadarskih košarkaša.

Završnu utakmicu ovog natjecanja - prvi put nakon 17. godina - Splićani su izborili domaćom pobjedom nad Dubrava Furnirom (95:83), a Zadrani su to pravo stekli pobjedom u velikom okršaju sa Cibonom (84:82). Bila je to treća ovosezonska pobjeda Zadrana nad velikim zagrebačkim rivalom, a prva pobjeda hrvatskog izbornika Veljka Mršića protiv pomoćnika srpskog izbornika Vladimira Jovanovića.

Premda su na parket istrčali s majicama "Kup je naš", dubravaši Kup neće osvojiti, ali mogu biti zadovoljni otporom kojeg su pružili favoriziranom domaćinu u čijim redovima je najbolji strijelac bio povratnik Babić (16 koševa) dok je reprezentativac žutih Marčinković bio najbolji pojedinac susreta (15 koševa, 9 skokova, 4 asista). Kod dubravaša prednjačili su Pandurić (21 koš), Amerikanac Isabell (16) i Jerković (15 koševa).

U sastavu drugog finalista prednjačili su pak Amerikanac Justin Carter (16 koševa, 7 asista) i srpski krilni-centar Aleksandar Bursać (16 koševa). Carter se predstavio kao jedan od najracionalnijih američkih vanjskih igrača koji je ikad igrao na hrvatskim parketima, a Bursać je "stopirao" svog bivšeg trenera iz vremena kada su zajednički, dvije sezone, radili kod istog poslodavca (FMP).

Jovanović je tako izgubio prvu veliku utakmicu na klupi Cibone dijelom i zato što je njegova momčad veći dio utakmice previše ovisila o vanjskom šutu ali i jednom igraču (Reynolds, 14 koševa, 7 asista). Stekli smo dojam da je cibosima tijekom susreta nedostajalo dubine, a baš proteklih dana uprava se olako odrekla ljevorukog centra Bundovića koji tu vrlinu posjeduje.

No, premda su gubili 13 razlike još u 36. minuti (62:75), cibosi su se vratili tricama, a zabili su ih šest u posljednjoj četvrtini. A kada su s dalekometnom paljbom došli u priliku čak i pobijediti u tome nisu uspjeli.

Kod Zadra je lopta veći dio utakmice bolje cirkulirala, a i obrana domaćina, prve tri četvrtine, bila je kompaktinija a trener Mršić je imao i "džokere" s klupe u braniču šuteru Jordanu (13 koševa) te u mladom centru Juri Planiniću (9 koševa). A Jure je na neki način dobio bratski dvoboj sa starijim bratom Darkom, stožernim centrom Cibone (14 koševa, 7 skokova) koji je imao priliku odvesti Cibonu u finale ali je ispao tragičarem.

Nakon što su domaćini kod 84:80 napravili sasvim nepotreban prekršaj na Markotinu pokušaju za tricu, ovaj je pogodio dva a treće slobodno bacanje namjerno promašio. Tu loptu uhvatio je Darko Planinić ali je promašio zicer koji bi donio izjednačenje i bacanje za pobjedu. Nakon toga, promašio je oba bacanja (prvo nenamjerno, drugo namjerno) za produžetak i Zadrani su mogli početi slaviti.

Svjestan koliko je malo nedostajalo da se njegova momčad iz pobijeđenog sastava pretvori u pobjednika, Cibonin trener Vladimir Jovanović je kazao:

- Odlučila je jedna lopta, a mi smo u pripremi utakmice i poželjeli da dođemo u situaciju da odlučuje jedna lopta. Imali smo taj zicer za izjednačenje, a imali bi i bacanje za pobjedu, no nismo pogodili. Tako je to u košarci. Jedna lopta mijenja sudbine timova i igrača. Ono što je pozitivno jest da su moji igrači pokazali da imaju karakter i da su i nakon što su tri minute prije kraja gubili 12 razlike vjerovali da se to može stići. Dobro se ponašaju, dobro treniraju a ja uzimam na sebe odgovornost za ovaj poraz i eliminaciju iz Kupa.

Evo što je pak kazao trener sa sretnije strane ove svojevrsne "lutrije" u susretu vrlo dramatične završnice:

- Veći dio utakmice bili smo jako dobri, no preko vikenda smo igrali dvije utakmice sa Splitom i bili smo više potrošeni od Cibone koja je u subotu igrala protiv Dubrave i to u podne. Na kraju smo energetski posustali, napravili neke gluposti i promašili četiri od posljednjih šest bacanja. Na koncu smo napravili i glupi prekršaj na trici, posve nepotreban, no dogodi se to od velike želje. Utakmica je već bila završena i morali smo biti pametniji - kazao je Mršić, aktualni hrvatski izbornik, kojeg u subotu u Omišu čeka pak trenerski ogled s bivšim izbornikom Ivicom Skelinom.