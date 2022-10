Čačić nakon poraza u Austriji: Teško mi je priznati jednu stvar, ali učinit ćemo sve da dođemo do ta tri boda u Zagrebu

Dinamo je izgubio od Red Bull Salzburga u susretu trećeg kola Lige prvaka rezultatom 0:1 nakon kaznenog udarca u 71. minuti. Uznemireni Dinamo previše je griješio otpočetka, Austrijanci su kontrolirali susret većinu vremena.

Nakon poraza večerašnju izvedbu Dinama komentirao je i trener Ante Čačić:

- Vjerojatno je bilo zaleđe, ne sumnjam u tu procjenu. Naravno da ti je žao, ali je pošteno. - započeo je Čačić komentiravši priliku Drmića na kraju utakmice.

No, miran i staložen bio je Čačić u izjavi nakon utakmice kazavši da se sada sva koncentracija usmjerava na uzvrat.

- Mislim da ćemo iz ove utakmice izvući dobre pouke za uzvrat koji je za osam dana. U prvom poluvremenu smo bili dobri. Na početku drugog poluvremena nismo bili mirni pa nam se dogodio i taj kazneni udarac, na kraju smo imali mogućnost i poravnati. Teško mi je priznati, ali ovo je Liga prvaka i tu nijanse odlučuju. Ispred nas je uzvrat i nitko se nije ozlijedio to je najvažnije. Učinit ćemo sve da dođemo do ta tri boda u Zagrebu.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 05.10.2022., stadion Salzburg, Salzburg, Austrija - UEFA Liga prvaka, 3. kolo, skupina E, Red Bull Salzburg - GNK Dinamo. Trener Dinama Ante Cacic Photo: Luka Stanzl/PIXSELL

Dinamo je doživio i drugi poraz u Ligi prvaka, no dojam je da do njega u Salzburgu ne bi došlo da je hrvatski prvak igrao barem malo hrabrije. Austrijanci nisu odigrali ništa posebno, ali su iskoristili loš period Dinamove igre polovicom drugog dijela i došli do prve pobjede u skupini.

Prvo poluvrijeme proteklo je u prividnoj dominaciji Austrijanaca, no Dinamo je imao bolje šanse.

U 7. minuti odlično je pucao veznjak Dinama Mišić s više od 20 metara, ali golman Kohn vadi loptu ispod grede.Potom je u 37. minuti ubačaja Moharammia dočekao glavom Ademi, ali je lopta otišla pored vrata.

Salzburg je prijetio i pokušao iskoristiti nekoliko grešaka Dinamove obrane, a najveću priliku je imao Luka Sučić, čiji udarac iskosa s lijeve strane u 17. minuti zaustavio Livaković.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 05.10.2022., stadion Salzburg, Salzburg, Austrija - UEFA Liga prvaka, 3. kolo, skupina E, Red Bull Salzburg - GNK Dinamo. Kevin Theophile Catherine, Dominik Livakovic. Photo: Luka Stanzl/PIXSELL

U 55. minuti najveću priliku utakmice propustio je Slovenac Šeško, koji je najviše skočio nakon kornera, no neometan s tri metra udarcem glavom pogađa, srećom po Dinamo, u čelo vratara Livakovića.

U 70. minuti Moharrami u kaznenom prostoru ruši Ulmera, a latvijski sudac pokazuje na kazneni udarac. Nigerijac Okafor lagano zabija iz penala i Salzburg je poveo.

Dinamo je mogao izjednačiti u 82. minuti kada je nakon pogreške stopera domaćih Pavlovića lopta došla do potpuno samog Drmića, čiji šut brani njegov sunarodnjak Kohn. Livaković u sudačkoj nadoknadi brani šut Šeška iz velike blizine, a u 93. minuti činilo se da je Dinamo izjednačio, no gol Drmića je poništen zbog zaleđa.

Sljedeći tjedan na Maksimir stiže Red Bull Salzburg, a trener Dinama vjeruje u pobjedu za drugu polovinu grupne faze Lige prvaka.