Dosta mu je čekanja: Hrgović otvoreno izazvao žestoke momke, evo tko su

Rutinski je Filip Hrgović odradio još jednu borbu izborivši tako 12. profesionalnu pobjedu u nizu. Ovaj put stradao je američki teškaš Rydell Booker kojeg nitko nije tako isprebijao kao hrvatski teškaš.

Štoviše, nakon što je sudac u ringu prekinuo borbu u petoj rundi, bio je to Bookerov tek četvrti poraz, ali i prvi prekidom. Booker je u drugoj rundi završio na podu, a nakon što je u petoj primio 73. Hrgovićev precizni udarac, sudac u ringu Samuel Burgos smilovao se i prekinuo njegove patnje.

– U četvrtoj rundi sudac je Bookera opomenuo davši mu do znanja da će prekinuti borbu ako se nastavi samo braniti bez da napada. Da ga sudac nije spasio, bio bi to klasični nokaut – ispričao je Hrgovićev pomoćni trener Yousef Hasan koji nam je prenio i “game plan”:

– S obzirom na to da u 29 mečeva nitko Bookera nije pobijedio prekidom, prvi cilj bio nam je upravo to. Htjeli smo to i radi bonusa koji dobijete u očima onih koji rade rang-liste.

Čudno je bez gledatelja

Je li samom Filipu žao što mu nisu dozvolili da protivnika klasično nokautira, da ga uspava?

– Malo jest, no za takvo što sam i ja trebao boksati malo drugačije. Ja sam navalio, on se zatvorio, a tako je protivnika teško nokautirati. Trebao sam ga malo navući da krene na mene, da se otvori i da ga kontriram – kazao nam je Filip.

No to bi onda značilo više primljenih udaraca od ovih 10, koliko je službena statistika izbacila.

– Čovjek je stvarno otporan, ima dobru obranu, iznenadio me koliko dobro amortizira udarce.

U kojem trenutku borbe je Filip osjetio da je sve u njegovim rukama?

– Još dan prije borbe. Šalim se, vidio sam odmah da ću imati glavnu riječ, ali i da će ga biti teško nokautirati. Obavio sam dobar posao.

A dotičnom je Hrga zahvalio još u ringu.

– Hvala Rydellu što je prihvatio ovu borbu. Imao je težak životni put, no veliki je ratnik pa se nakon 12 godina zatvora vratio na zavidnu boksačku razinu.

I ova se borba, kao i ona prethodna u Danskoj, održala bez nazočnosti publike što je Filipu kvarilo doživljaj.

– Čudno je boriti se bez gledatelja, no takva je situacija u cijelom svijetu i ja sam sretan što sam dobio priliku da se uopće borim.

A za borbu se pripremao uz stroge protuepidemijske mjere.

– Bili smo izolirani, kretanje nam je bilo ograničeno na hotel, a svugdje kamo smo morali ići nosili smo masku uz obveznu pratnju.

Volio bi, kaže, imati još jednu borbu u prosincu.

– Ne znam hoće li je biti, to ovog časa nije poznato.

I nakon ove borbe uslijedilo je pitanje s kojim se često susreće, kada će se boriti s nekim sebi doraslim?

– I ja sam po tom pitanju nestrpljiv i imam poruku za one koji su rangirani bolje od mene. Borite se sa mnom, ja sam spreman. Volio bih da mi moj promotor i menadžer dogovore nekoga od bolje rangiranih teškaša.

Nekoga između Huntera, Duboisa, Joycea, Povetkina, Chisore, Whytea, Kineza Zhanga... Da bih jednog dana mogao izazvati teškaše sa samog svjetskog vrha kao što su Joshua, Fury ili Wilder, najprije moram pobjeđivati na razini na kojoj su spomenuti.

S obzirom na to da smo razgovarali neposredno nakon borbe, Filip nam nije znao reći kada kreće za Zagreb.

– Kako najavljuju neki uragan, moguće je da nam odgode let.

Slijedi ozbiljan posao

A uragan, onaj boksački, vidjeli smo u ringu Hard Rock Casina u Hollywoodu na Floridi. Zapravo, vidjeli smo “El Animala” na djelu na što se Filip našalio u svom stilu:

– S obzirom na to da sam ja “Životinja”, upravo su mi u svlačionicu donijeli gazelu za objed.

Šalu na stranu jer pred Filipom je vrlo ozbiljan posao u godini koja dolazi. I u kojoj bi trebao imati puno veće izazove nego dosad, što ističe i njegov promotor Sauerland:

– U ovoj borbi Filip je napravio upravo ono što je najavio tijekom presice. Nadboksao je i nokautirao boksača koji prije toga nikad nije bio nokautiran. Filip pripada vrhu teške kategorije i on će uskoro ondje i biti.

Već je sada Hrgović visoko plasiran na rang-listama dviju organizacija (po IBF-u je šesti, po WBC-u deveti) i za očekivati je da bi planovi o njegovu usponu mogli biti vezani uz IBF. U njoj je prvak Joshua, a ispred Hrgovića rangirani su samo Pulev, Martin, Usik, Hunter i Ruiz.