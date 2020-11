Legendarni nogometaš sudario se s autobusom, slike s mjesta nesreće su jezive

Samuel Eto'o, legendarni kamerunski nogometaš koji je tijekom karijere igrao za niz europskih velikana (Real, Barcelonu, Inter, Chelsea...), prebačen je u bolnicu nakon što se sudario s autobusom, prenose svjetski mediji.

Nekoć sjajni napadač nalazi se izvan životne opasnosti, pod konstantnim nadzorom liječnika, no u ovome trenutku još uvijek nema detalja o težini njegovih ozljeda.

Eto'o se vraćao s vjenčanja kada je došlo do nesreće u blizini grada Nkongsambe, a fotografije smrskanog automobila otkrivaju da je u pitanju bio frontalni sudar koji je vrlo lako mogao završiti daleko gore.

Samuel Eto'o survives a car crash, the former Cameroon captain is said to be in hospital receiving medical attention. pic.twitter.com/LphzeRaLaT