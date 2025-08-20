Naši Portali
NOVI IZBORI

Dopredsjednik Dinama nakon povijesne odluke: 'Pozivamo što više lista, neka demokracija radi svoje'

VL
Autor
vecernji.hr
20.08.2025.
u 23:30

"Borba je trajala 15 godina, jedna sezona ne smije određivati budućnost velikog kluba kao što je Dinamo", rekao je Frano Šušnjara

Dinamo je izglasao novi Statut kluba kojim će se napokon ostvariti dugogodišnja želja navijača o načelu "jedan član – jedan glas". Nakon što Statut potvrdi gradski ured, predsjednik kluba Velimir Zajec raspisat će izbore, a već je poručio kako se na njima neće kandidirati. Prema novim pravilima spajaju se funkcije predsjednika kluba i predsjednika Uprave, a tu bi ulogu trebao preuzeti Zvonimir Boban.

"Ovakva borba ne smije voditi tome da postoji samo jedna lista, mi pozivamo da bude što više lista. Neka demokracija odradi svoje. Boban je legenda i igrača koji su ostavili trag na Maksimiru, ali dio programa Dinamovog proljeća nije pozivanje samo Bobana, već i ostalih legendi da se vrate u klub. Povratak Bobana je bio velika želja dinamovaca, drago mi je da se to realiziralo, donio je svoju karizmu, iskustvo, znanje. U svakodnevnom poslu je dinamičan, aktivan i vrlo suradljiv te korektan", izjavio je dopredsjednik kluba Frano Šušnjara u Dnevniku Nove TV.

Osvrnuo se i na ulazak u novu sezonu s tri pobjede: "Iznimna podrška i zahvala stožeru i igračima na prve tri utakmice. Bio je veliki reset, iznjedrili smo tri pobjede, to nam daje samopouzdanja da će plavi brod krenuti s još više uspjeha u budućnosti. Borba je trajala 15 godina, jedna sezona ne smije određivati budućnost velikog kluba kao što je Dinamo. Ovo su procesi, rast kluba na svim poljima, ali ovo je jedan proces za koji vjerujemo da će završiti uspješno", zaključio je.

Avatar Samodesno
Samodesno
00:02 21.08.2025.

Preslikali ste od hajduka model koji se pokazao kao katastrofa, ima li kod vas itko normalan?

BR
bravar88
00:01 21.08.2025.

Prava odluka i bila da klub promijeni ime koje mu je nametnula komunistička zločinačka partija, ponosno ime koje nosi diljem Europe kao dokaz da se nismo riješili zločinačkog komunizma koji je brutalno poubijao stotine tisuća Hrvata

ZM
zm1
23:45 20.08.2025.

Dinamo lagano hajdukovim stopama ,samo da je jos osnovat ,udrugu "nas dimamo"

