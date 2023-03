Donosimo što će se točno događati na Skupštini i koji su mogući scenariji. Barišićeva struja ima adut više

Dan D za dinamo je stigao, u 18 sati u Sheratonu počinje Skupština koja će odrediti budućnost Dinama. Postoje tri moguća scenarija kako će se skupština rasplesti. Ovo su sve mogućnosti...

1. opcija: Pobjeda Barišićeve struje

Dobije li na Skupštini većinu struja vezana uz aktualnog predsjednika kluba Mirka Barišića, tada će Barišić dobiti novi mandat za sastavljanje Izvršnog odbora, Nadzornog odbora, ali i Uprave kluba.

U novom bi sazivu Izvršnog odbora sigurno ostala šestorica koji su i dosad podržavali Barišića (Bergman, Gašparović, Hanžel, Cvitković, Naglić i Todorić) te Barišić kao sedmi član, a tamo više ne bi bilo mjesta za preostalu šestoricu (Zorić, Šušak, Primorac, Kožul, Ljuština, Truskaller), koji su podržavali Mamićevu stranu.

U Izvršni odbor ušli bi i predstavnici Bad Blue Boysa iz redova povjerenika, koji su svoju potporu Barišiću uvjetovali promjenom Statuta i demokratizacijom kluba. Također, u Izvršnom odboru jedno mjesto našao bi i predstavnik grada, što je dokaz da bi akcija stadion postao primaran novoj klupskoj vrhušci.

2. opcija: Pobjeda Mamićeve (Zorićeve) struje

Tada bi Mirko Barišić morao odstupiti s predsjedničke funkcije, koju bi trebao preuzeti Damir Zorić. Bio bi sastavljen novi Izvršni odbor, u kojem bi vjerojatno ostala petorica Šušak, Primorac, Kožul, Ljuština, Truskaller, te Zorić kao novi predsjednik, a "izletjela" bi Barišićeva šestorka, odnosno sedmorka. Mandat za sastavljanje nove klupske Vlade u tom bi slučaju imao Zorić, a koga bi od novih ljudi doveo u klub, teško je reći. Jedno ime spominje se kao sigurno, a to je Romeo Jozak, stručnjak kojeg je Mamić i nedavno pokušavao vratiti u Dinamo.

3. opcija: Nepostojanje kvoruma na Skupštini

Treća opcija zapravo produljuje ovo stanje. Moguće je, naime, da u četvrtak na Skupštini uopće ne bude kvoruma i to bi privremeno produžilo vladavinu Mirka Barišića. Uglavnom, ne pojavi li se na Skupštini više od pola aktualnih zastupnika, tada neće biti kvoruma. U zadnjem je sazivu bilo 80 “skupštinara”, neki su preminuli, neki su se povukli, neki su izbačeni, pa se pretpostavlja da bi u četvrtak u Sheraton mogla doći 73 zastupnika.

Za kvorum je potreban dolazak natpolovične većine, no dok Barišićeva struja tvrdi da je ta većina 41 čovjek (jedan više od maksimalnih 80 članova Skupštine), Zorićevi ljudi tvrde da kvoruma ima u slučaju većine od onih koji su stigli na skupštinu. Već u tom određivanju kvoruma očekuju se prve trzavice na skupštini. Procijeni li, nadalje, jedna strana da je već u samome startu u manjini, može se dogoditi da napusti dvoranu i “minira” kvorum, pa se tako Skupština praktički ne bi ni održala i ostao bi status quo. Čelni bi čovjek Dinama, do sljedeće Skupštine, ostao Mirko Barišić, U tom bi slučaju klub bi do nove Skupštine vodila postojeća Uprava s Peras i Šimićem. Ispada tako da Barišićeva strana ima ipak jedan adut više, u smislu mogućeg rušenja kvoruma.



A što će se to sve događati na današnjoj Skupštini u Sheratonu? Dnevni red ima 10 točaka, a nekoliko njih bit će jako zanimljivo. Nakon utvrđivanja dnevnog reda i izbora radnih tijela Skupštine uslijedit će važna točka utvrđivanja broja prisutnih skupštinara, verifikacija članova Skupštine iz redova povjerenika i kvorum potreban za donošenje odluka. S obzirom da su neki članovi aktualnog saziva skupštine umrli, a neki su izbačeni, najveći broj ljudi koji može doći na skupštinu je 73.

Nakon toga slijedi verifikacija sporne Skupštine od 22. prosinca 2022. godine, uz zapisnik o provedenom nadzoru Gradskog ureda za opću upravu. Posebno zanimljiva bit će 6. točka dnevnog reda, na kojoj će se birati novi saziv Izvršnog odbora, a nakon toga slijedi i izbor Nadzornog odbora Dinama. U ta dva tijela (naravno, u slučaju Barišićeve prevlasti na skupštini) ući će i nekoliko ljudi iz te treće opcije koju čine Šimić i navijači. Pretpostavlja se da bi dobili mjesto predsjednika Nadzornog odbora te nekoliko mjesta u Izvršnom odboru, koji broji 13 članova. I 9. točka bit će supervažna za Dinamo s obzirom na to da će na njoj biti govora o novom stadionu. A za kraj slijedi još jedan vatreni dio skupštine, pod oznakom razno. Pretpostavlja se da će tu puno pitanja postaviti navijači, odnosno osam njihovih predstavnika koji ulaze u Skupštinu.

Kako god završila, današnja skupština bit će sudbonosna za Dinamo. Hoće li donijeti pobjedu struje koja se do danas nije odrekla osuđenog bjegunca Zdravka Mamića ili će slaviti osovina Barišić-Šimić, teško je predvidjeti, no prema saznanjima koje imamo, Barišić i Šimić do jučer su imali nekoliko ruka viška na svojoj strani. Naravno da postoji mogućnost da se netko predomisli u posljednji tren, moguće je da ima i onih koji igraju dvostruku igru pa su se obećali svima, ali jedno je sigurno – pobijedi li Mamićeva opcija, stat će akcija gradnje novog stadiona. Jasno je to iskomunicirao gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, a i Vlada RH želi transparentniji Dinamo nego što je to sada. Ne trebamo naglašavati da bi za Dinamo odustajanje od stadiona donijelo nesagledivu štetu.

Pobijedi li pak Barišić, u sljedećim danima i tjednima vidjet će se koliki će utjecaj u Upravi, Skupštini i Nadzornom odboru imati ta treća opcija predvođena navijačima i Darijem Šimićem. Oni svoju listu ljudi za Izvršni i Nadzorni odbor već imaju, ali vidjet ćemo koliko će Barišić biti tvrd u tim pregovorima. Jučerašnje Šimićevo i Barišićevo savezništvo pokazuje da su obje strane spremne za kompromis za dobrobit Dinama.