Mamićevac Zorić: Želimo da je Dinamo narodni klub. Naglić: Pučisti su tražili smjenu Antolića

Tema večerašnje emisije Otvoreno na Prvom programu Hrvatske radiotelevizije je tko će pobijediti u ratu za Dinamo. Sutra se u hotelu Sheraton, naime, od 18 sati održava Skupština koja bi po mnogočemu mogla biti sudbonosna za budućnost kluba, posljednjih mjeseci zahvaćenog borbom između dvije struje koje kolokvijalno nazivamo 'mamićevcima' i 'antimamićevcima'. Ista bi mogla označiti kraj Zdravka Mamića.

Naime, Dario Šimić ušao je u Upravu Dinama, dogovoreno je to s predsjednikom kluba Mirkom Barišićem, odnosno s tom odlukom složio se i Izvršni odbor Dinama. Barišić je danas razgovarao sa Šimićem, koji je nakon toga odlučio promijeniti mišljenje u odnosu na jučer, kada je poručio da ne želi ući u Upravu. Ovaj Barišićev i Šimićev dogovor jasan je znak da se Mamićeva era u Dinamu bliži završetku. To jest, era će vjerojatno završiti nakon skupštine u Sheratonu. A taj Mamićev kraj pozdravila bi i politika, koja je, saznajemo, odigrala važnu ulogu u dogovoru Barišića i Šimića.

- Napravio sam jučer sve iz srca, prespavao, pa si rekao da je ovo prevažna bitka za Dinamo da bih odustao. Dinamo je najvažniji, nemamo pravo dopustiti da vlast nad njim preuzmu neki ljudi koji to ne zaslužuju. Imao sam s gospodinom Barišićem otvoren razgovor, nakon kojeg smo zaključili da idemo zajedno u bitku - rekao nam je Šimić.

Urednik i voditelj je Mislav Togonal, a u emisiji gostuju član Skupštine Dinama i pripadnik Mamićeve struje Damir Zorić, član Izvršnog odbora i protivnik Zdravka Mamića Ognjen Naglić, zatim predsjednik Udruge 'Dinamo to smo mi' Juraj Čošić te naš Karlo Ledinski, urednik sportske rubrike Večernjeg lista.

- Maksimalan broj ljudi koji može biti u Sheratonu je 73. Tih osam navijača će biti iz redova Bad Blue Boysa i mislim da bi oni mogli biti taj jezičac na vagi između mamićevaca i antimamićevaca. I jedni i drugi posljednjih dana tvrde da imaju većinu, ali to se do zadnjeg trenutka neće znati. Uvjereni su u svoju pobjedi, ali mislim da bi tu pobjedu ovaj put mogli donijeti navijači kluba, koji su se borili za demokratičnost kluba - rekao je Ledinski.

Riječ je potom dobio Zorić.

- To nazivanje mamićevcima mi nije simpatično, ja imam svoje ime i prezime. Oni koji nisu pripadnici Mamićeve struje tako nas nazivaju. Nikad nisam radio s njim, ali ne bježim od njega. Nikada ništa nisam radio s tim čovjekom. Postoji skupina ljudi u Skupštini koja se bori protiv nekih stvari. U međuvremenu smo se vucarali po blatu potpuno nepotrebno. Jedna grupa ljudi želi da taj klub bude samo njihov, a mi želimo da bude narodni. Nećemo odustati. U Dinamo se mora vratiti red i zakon - izjavio je mamićevac Zorić.

Naglić slovi kao pripadnik Barišićeve struje. Nije mu jasno zašto je Krešimir Antolić otišao iz kluba.

- Ne postoji Barišićeva struja. Postoji legitimna vlast. Ovo sve ostalo, to su zapravo pučisti. Pučisti su tražili da se smijeni Antolića bez ijednog razloga. Imamo tročlanu Upravu koja je u posljednjih pet godina napravila odlične rezultate. Sad su 29. klub u Europi i napravili su 250 milijuna eura otkad je Zdravko Mamić pobjegao iz Hrvatske. Ako gospodin Zorić nema veze s Mamićem, ja ga moram pitati je li mu Mamić obećao da bude predsjednik Uprave? - rekao je.

- On to ne može obećati, Upravu postavlja Izvršni odbor - odgovorio mu je Zorić.

Bad Blue Boysi okupljaju se oko Sheratona.

- Boysi imaju sedam članova. Plan je takav da će se podržati Mirka Barišića i njegovu struju zbog obećanja da će se ići u izradu novog statuta. To je jedino što nas zanima. Da se napravi jedno radno tijelo. Želimo izmijeniti način na koji se ulazi u Skupštinu. Ljudi ulaze u Skupštinu bez da ih je itko dirao. Želimo da se cijeli klub otvori javnosti. Da punopravni članovi mogu birati. Cilj je Dinamo i svi moraju raditi u interesu kluba - rekao je Čošić.

- Pobijedi li Mamićeva struja, akcija izgradnje stadiona će stati. Mislim da bi to imalo nesagledljive posljedice za Dinamo. To je ozbiljna akcija u koju su uključene i Vlada RH i Crkva kao vlasnik zemljišta. Mislim da bi pobjeda Mamićeve opcije bila veliki udarac toj struji, kao i daljnjoj demokratizaciji kluba. Pitam se kakav je to narodni klub koji svojim članovima ne da pravo da bira. Meni je to više ličilo na autokraciju. Dinamo pripada svima - ističe Ledinski.

Naglić je prije bio prijatelj s Mamićem.

- Vraćam se u 2018., prije nego što je on otišao iz zemlje. Onaj slučaj Varga - meni je to strašno da netko vjeruje da može špijunirati najviše institucije naše države. Mene su smijenili iz Nadzornog odbora. Razgovarao sam s Mamićem i rekao mu da se nikad neće vratiti u Hrvatsku. On me izvrijeđao i više nismo bili dobri - zaključio je.

- Pokazatelj da se kreće u tu demokratizaciju. Neće imati velike ovlasti. Vjerojatno je u posljednja 24 sata odigrala ulogu i politika. Sigurno je i njima stalo da procesi u Dinamu postanu demokratičniji. Rekli su - da, Zdravko Mamić je osuđeni kriminalac. A od Mamićeve struje to još nisam čuo... - zaključuje Ledinski.