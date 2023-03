Mamić bi sutra zauvijek mogao izgubiti utjecaj u Dinamu. Ako pobijedi, ništa od izgradnje stadiona

Dario Šimić ušao je u Upravu Dinama, dogovorio je to s predsjednikom kluba Mirkom Barišićem, odnosno s tom odlukom složio se kasnije tijekom dana i Izvršni odbor Dinama. Barišić je jučer konačno otvoreno, bez fige u džepu, razgovarao sa Šimićem, koji je nakon toga odlučio promijeniti mišljenje u odnosu na dan ranije, kada je poručio da ne želi ući u Upravu.

Ulazi kao član Uprave

– Dan prije reagirao sam iz srca, prespavao, pa si rekao da je ovo prevažna bitka za Dinamo da bih odustao. Dinamo je najvažniji, nemamo pravo dopustiti da vlast nad njim preuzmu neki ljudi koji to ne zaslužuju. Imao sam s gospodinom Barišićem otvoren razgovor nakon kojeg smo zaključili da idemo zajedno u bitku. Jednostavno, u četvrtak je prevažna utakmica da bismo se sada dijelili – rekao nam je Šimić.

Šimićev ulazak u Upravu, smatra se, ključna je stvar za rasplet sutrašnje skupštine Dinama, koja će početi u 18 sati u Sheratonu. Odnosno, Šimić bi trebao biti prevaga za one neodlučne skupštinare koji dvoje između Mamića i Barišića.

Mislite li da će Skupština potvrditi da Mamić, odnosno ljudi koji slijede njegovu ideju, postati bivši, pitali smo Šimića.

– Ja ih ne volim nazivati mamićevcima, ali reći ću vam da ću u slučaju Zorićeve pobjede odmah poderati svoj ugovor u Upravi. Nadam se da će nakon Skupštine u četvrtak Dinamo postati slobodan i demokratičan i da ćemo dobiti priliku modernizirati klub. Odnosno da ćemo od trenutačno loše atmosfere krenuti naprijed.

Na koju poziciju ulazite u Dinamo?

– Kao član Uprave za sportska pitanja – rekao nam je Šimić, koji je posljednjih mjeseci odradio lavovski posao kako bi ta, nazovimo je treća opcija, ušla u klub i zauvijek prekinula Mamićev ogroman utjecaj u klubu.

– Razgovarao sam posljednjih dana s mnogim skupštinarima, predstavio im svoju viziju Dinama te vjerujem da će skupštinari izabrati najbolju stvar za klub. Vjerujem da će prevladati razum, a neka biraju po svojoj savjesti – kaže Šimić.

Kakav je vaš program?

– Korak po korak, Skupština je sad najvažnija, poslije ćemo o našim programima i onome što ćemo raditi kako bi Dinamo postao bolji, uspješniji i demokratičniji – zaključio je Šimić.

Ovaj Barišićev i Šimićev dogovor jasan je znak da se Mamićeva era u Dinamu bliži kraju. To jest, era će vjerojatno završiti nakon današnje skupštine u Sheratonu.

A taj Mamićev kraj pozdravila bi i politika, koja je, saznajemo, odigrala važnu ulogu u dogovoru Barišića i Šimića. Jer, znali su da bez Šimića Mamićeva struja nema šanse pasti.

Deset točaka skupštine

A što će se to sve događati na sutrašnjoj Skupštini u Sheratonu? Dnevni red ima 10 točaka, a nekoliko njih bit će jako zanimljivo. Nakon utvrđivanja dnevnog reda i izbora radnih tijela Skupštine uslijedit će važna točka utvrđivanja broja prisutnih skupštinara, verifikacija članova Skupštine iz redova povjerenika i kvorum potreban za donošenje odluka. Nakon toga slijedi verifikacija sporne Skupštine od 22. prosinca 2022. godine, uz zapisnik o provedenom nadzoru Gradskog ureda za opću upravu. Posebno zanimljiva bit će 6. točka dnevnog reda, na kojoj će se birati novi saziv Izvršnog odbora, a nakon toga slijedi i izbor Nadzornog odbora Dinama. U ta dva tijela (naravno, u slučaju Barišićeve prevlasti na skupštini) ući će i nekoliko ljudi iz te treće opcije koju čine Šimić i navijači. Pretpostavlja se da bi dobili mjesto predsjednika Nadzornog odbora te nekoliko mjesta u Izvršnom odboru, koji broji 13 članova. I 9. točka bit će supervažna za Dinamo s obzirom na to da će na njoj biti govora o novom stadionu. A za kraj slijedi još jedan vatreni dio skupštine, pod oznakom razno. Pretpostavlja se da će tu puno pitanja postaviti navijači, odnosno osam njihovih predstavnika koji ulaze u Skupštinu.

Kako god završila, današnja skupština bit će sudbonosna za Dinamo. Hoće li donijeti pobjedu struje koja se do danas nije odrekla osuđenog bjegunca Zdravka Mamića ili će slaviti osovina Barišić-Šimić, teško je predvidjeti, no prema saznanjima koje imamo, Barišić i Šimić do jučer su imali nekoliko ruka viška na svojoj strani. Naravno da postoji mogućnost da se netko predomisli u posljednji tren, moguće je da ima i onih koji igraju dvostruku igru pa su se obećali svima, ali jedno je sigurno – pobijedi li Mamićeva opcija, stat će akcija gradnje novog stadiona. Jasno je to iskomunicirao gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, a i Vlada RH želi transparentniji Dinamo nego što je to sada. Ne trebamo naglašavati da bi za Dinamo odustajanje od stadiona donijelo nesagledivu štetu.

Pobijedi li pak Barišić, u sljedećim danima i tjednima vidjet će se koliki će utjecaj u Upravi, Skupštini i Nadzornom odboru imati ta treća opcija predvođena navijačima i Darijem Šimićem. Oni svoju listu ljudi za Izvršni i Nadzorni odbor već imaju, ali vidjet ćemo koliko će Barišić biti tvrd u tim pregovorima. Jučerašnje Šimićevo i Barišićevo savezništvo pokazuje da su obje strane spremne za kompromis za dobrobit Dinama.