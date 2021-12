Đoković respektira Hrvatsku: Mektić i Pavić su najbolji, a s Čilićem sam igrao velike mečeve

Najbolje rangirani tenisač svijeta Novak Đoković poručio je uoči polufinalnog meča Davis Cupa između njegove Srbije i Hrvatske kako će obje reprezentacije biti dodatno motivirane i pod dodatnim stresom zbog velikog rivalstva među tim susjednim zemljama.

- Prisutno je očito veliko rivalstvo među susjednim zemljama. Također su uvijek prisutni i dodatni pritisak, dodatna motivacija i dodatna očekivanja jer obje reprezentacije doista žele pobijediti kada igraju jedna protiv druge - izjavio je 34-godišnji Đoković u obraćanju medijima u Madrid Areni gdje se u petak u 16 sati igra meč.

- Ali, bez obzira što se dogodi na terenu, među nama i tim dečkima postoji respekt i prijateljstvo, na terenu i izvan njega. To je doista lijepo, time šaljemo jednu pozitivnu poruku - dodao je Đoković.

Hrvatski tenisači su u četvrtak u 18.45 sati odradili posljednji trening uoči nastupa te su svi zdravi i spremni za polufinalni dvoboj.

- I oni i mi ćemo dati sve od sebe kako bi smo pobijedili - napomenuo je Đoković dodavši kako to "nije samo igranje polufinala".

- To je igranje protiv Hrvatske, a za njih igranje protiv Srbije. Ali, kao što sam već rekao, ti su dečki sjajni. Poznajem Čilića, tijekom godina smo odigrali neke velike mečeve. Poznajem ga jako dobro - dodao je srpski tenisač.

Đoković je u prijašnjih 19 međusobnih susreta pobijedio Marina Čilića 17 puta, a izgubio je 2016. u četvrtfinalu pariškog dvoranskog "masters 1000" turnira te 2018. u finalu turnira na travnatoj podlozi u londonskom Queen's Clubu. Svjestan je, međutim, da njihov međusobni dvoboj vjerojatno neće biti presudan.

- Borna Gojo je jedno od najvećih iznenađenja natjecanja jer je pobijedio u oba meča koja je igrao, uključujući Sonega u Italiji, što je impresivna pobjeda. Mlad je, ali već generalno dobro igra - rekao je Đoković o 23-godišnjem hrvatskom igraču koji se iskazao u četvrtfinalu protiv Italije.

Prvi reket svijeta smatra pak da je posebna snaga Hrvatske u igri parova.

- Naravno da su Mektić i Pavić najbolji par na svijetu. Pobjeđuju u većini mečeva koje igraju. Pogledali smo neke njihove mečeve s Davis Cupa te se uvjerili kako su jednostavno pobjeđivali. Vidjet ćemo što će biti, sve je otvoreno. Ovo natjecanje je drugačije od individualnih turnira jer i kada ne igraš podupireš suigače, navijaš za njih pa si emocionalno uključen u svaki meč. S obzirom na dobru kemiju među nama, osjećam da bi smo mogli pobijediti - zaključio je Đoković.

Foto: Jonathan Moscrop November 29, 2021, Turin, United Kingdom: Turin, Italy, 29th November 2021. Nikola Mektic ( left ) of Croatia and team mate Mate Pavic celebrate winning a point against Fabio Fognini and Jannik Sinner of Italy in the Davis Cup Finals quarter final match between Italy and Croatia at Pala Alpitour Arena, Turin. Picture credit should read: Jonathan Moscrop / Sportimage Photo via Newscom

U četvrtak ujutro je hrvatska ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac, koja je dan ranije u Madridu sudjelovala na skupštini Svjetske turističke organizacije, otišla pozdraviti hrvatske igrače u hotel na sjeveru grada u kojem su odsjeli. Poželjela im je sreću, zadržala se 20-ak minuta u razgovoru s dužnosnicima saveza, pa u 13.30 otputovala u Zagreb. Nije se odazvala pozivu za davanje izjava za medije ispred hotela.