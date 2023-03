Đoković će moći nastupiti na US Openu. SAD ukida izvanredno stanje u zemlji

Zbog toga što nije cijepljen protiv koronavirusa, Novak Đoković morao je ove godine propustiti turnire u Indian Wellsu i Miamiju, ali za njega su sad iz Amerike zapuhnuli pozitivniji vjetrovi. Američki Senat izglasao je ukidanje "nacionalne deklaracije o izvanrednom stanju izazvanom pandemijom koronavirusa" (donio ju je predsjednik Donald Trump početkom 2020. godine), sa 68 glasova za i 23 protiv, a to znači da sadašnjem predsjedniku SAD-a Joeu Bidenu uskoro dolazi na potpis ukidanje izvanrednog stanja.

To bi se, predviđaju upućeni, trebalo dogoditi najkasnije u svibnju, pa samim tim više ne bi bilo razloga da se Đokoviću ne dopusti ulazak u SAD, a time i nastup na US Openu (od 28. kolovoza do 10. rujna) i na Mastersima koji mu prethode (Cincinnati).

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Đoković je US Open osvojio tri puta, ali posljednji put još prije pet godina (2011., 2015. i 2018.). Godine 2019. izgubio je od Švicarca Stana Wawrinke, 2020. od Španjolca Pabla Carrena Buste (oba puta u osmini finala), a 2021. od Rusa Danila Medvjedeva i to u finalu. Lani nije nastupio zbog razloga koji se sad očito ukidaju.