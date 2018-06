Div Duje nikad nije zaigrao u 1. HNL, a u Red Bullu je Kaiser

Tko je uopće Duje Ćaleta-Car, šibenski div od 192 centimetra, Dalićev debitant na Svjetskom prvenstvu koji uskače umjesto Mateja Mitrovića? U nedavnom intervjuu za naš list otkrio je jedan zanimljiv detalj iz svoje karijere.

– Imao sam 15 i pol godina kada sam u 2. HNL igrao za prvu momčad Šibenika, kod trenera Gorana Tomića. Bilo je to protiv Sesveta na Šubićevcu. Na žalost, nisam imao pravo nastupa jer nisam kao igrač mlađi od 16 godina imao liječničko odobrenje, pa je moj klub bio kažnjen oduzimanjem bodova. To ću zaista pamtiti za cijeli život – prisjetio se Duje, Red Bullov Kaiser, igrač koji u 22. godini već ima četiri uzastopna naslova prvaka Austrije i čak 130 nastupa za Salzburg.

Zanimljivo, Ćaleta-Car je, uz Ivana Rakitića i Ivana Perišića, jedini reprezentativac koji nije osjetio travnjake Hrvatske lige. Sa 16 godina prešao je iz Šibenika u Red Bull Salzburg, koji ga je bio proslijedio u redove trećeligaša Paschinga. Menadžer mu je Splićanin Darko Nejašmić.

Uvijek zahvalan ocu

– Bila je to dobra odluka, jer mi je omogućila prilagodbu na austrijski sustav rada, njihov mentalitet. Tada je sa mnom išao otac Damir, na čemu ću mu uvijek biti zahvalan, jer da nije on bio tada sa mnom, ne znam kako bih tamo izdržao sam. Zahtijevao je život u Linzu velika odricanja, pogotovo za tako mladoga čovjeka, ali izdržao sam sve, bio sam spreman na najzahtjevnije zadaće i uspio sam. Sretan sam i ponosan zbog svega što sam u Austriji postigao – kazao je Duje.

A kako je izbornik Zlatko Dalić jučer u Opatiji, gdje je reprezentacija smještena, objasnio svoj odabir?

– Bilo je puno kombinacija, a ja sam još od prvog dana najavio da će otpasti jedan stoper. Evo, tu sam se odlučio za Ćaletu-Cara. Opet, tko zna što se još može dogoditi, ne da Bog da bude nekih ozljeda, Matej će nam se u tom slučaju vratiti – kazao je Dalić.

O slučaju Mitrović razgovarali i smo s njegovim klupskim trenerom Ivanom Lekom iz Club Bruggea.

– Jako mi je žao što je Matej otpao za SP, jer je top momak i top igrač. On po kvaliteti sigurno zaslužuje biti na SP-u i uskoro će biti obrambeni lider reprezentacije, kada ode Ćorluka, a njegovo otpisivanje ima veze samo s Matejevim fizičkim stanjem. Matej je zbog ozljede bio izgubio kontinuitet nastupa i to ga je sada koštalo – kazao nam je Leko.

Zlatko Dalić pak tvrdi da je Vedran Ćorluka u dobrom stanju (“imali smo dogovor da odigra prvo poluvrijeme pa da se odmori”) te da je Strinića želio probati na lijevom beku, a Vidu na stoperu, ali Strinić je osjetio manje probleme pa preskočio tu utakmicu.

– Pri vodstvu Brazila 1:0 djelovali smo bojažljivo, za velike utakmice nije dovoljno odigrati samo jedno poluvrijeme. Ali, to je ipak bio Brazil, bili smo ravnopravni 60-ak minuta i to me veseli. A drugo ćemo popraviti do Svjetskog prvenstva – istaknuo je Dalić i dodao:

– Igrači su bili malo umorni. Igralo se popodne u 16 sati, bilo je vruće, a teško je u takvom stanju protiv Brazila držati cijelo vrijeme visoki presing. Neki igrači 20-ak dana nisu imali utakmicu, a i puno smo se trošili u fazi obrane. No, uvijek je lijepo igrati protiv Brazila, bio je to sjajan test i pravi spektakl.

Moram isprobavati

Što spremate za Senegal u Osijeku 8. lipnja?

– I tu će biti promjena, sigurno na lijevom boku gdje će zaigrati i Strinić i Pivarić. Neki su me kritizirali zbog Vide na lijevom boku, ali moram takve stvari isprobavati sada, neću valjda protiv Argentine i Nigerije. Analizirali smo Argentinu u Rovinju, znamo da Messi s desne strane ulazi prema sredini. Tu sam htio probati zaigrati s jačim defenzivcem, svjestan kako onda u fazi napada gubimo lijevu nogu, pa i balans ekipe. Ali, znam što radim – ističe Dalić.

Kako ste vidjeli igru Rebića i Perišića na krilnim pozicijama?

– Bilo je jako dobro; Perišić i Rebić bili su opasni i konkretni. Brazil 60 minuta nije pucao po golu, ali nama je još nešto falilo. Bilo je dobro, ali ne na onoj razini na kojoj priželjkujem da njih dvojica budu – zaključio je izbornik Zlatko Dalić.

