Dinamovci su jedinstveni u sukobu s vodstvom kluba, ali im prijeti jedna stvar...

Pregovori Dinama i igrača o smanjenju ugovora i dalje su u zastoju, u Maksimiru su nam rekli da još nema ništa nova iako su prije nekoliko dana najavljivali da će uskoro početi razgovarati s igračima prve momčadi, koji su u startu odbili odluku o smanjenju ugovora. Sad je na snazi status quo. Prema nekim informacijama, igračima su na kućne adrese poslani dodaci ugovora o smanjenju plaća, ali ni jedan igrač s kojima smo uspjeli kontaktirati takvu poštu još nije primio. I ne čini nam se to dobrim načinom komunikacije, koja je prijeko potrebna u ovakvom slučaju.

Treninzi još jako daleko

– Igrači koje zastupam dosad su sa mnom redovito komunicirali kad bi se nešto dogodilo, no nisu mi javili da su dobili nekakve nove ponude od Dinama. I ne smo od Dinama, slično je i s igračima u drugim klubovima – kazao nam je menadžer Branko Hucika, koji iz prve momčadi Dinama zastupa Mislava Oršića i Sandra Kulenovića.

U svakom slučaju, Dinamo je svojim istupima i sebe i igrače doveo u čudnu situaciju, kao da je iz idile u kojoj je bio želio proizvesti kaos u kojem su sad svi nezadovoljni. No, Hucika drži da se sve može riješiti.

– Čudno je sve to što se događa u Dinamu. No, znam da igrači međusobno razgovaraju o svemu i logično je da se o svemu dogovore kao grupa, da vide što će napraviti. Nije sporno da je za sve u nogometu to potpuno nova situacija, ne samo u Dinamu nego u cijelom nogometnom svijetu. I jedino bi bilo normalno da svi pokušaju postići nekakav dogovor. Istina, situacija je specifična jer se zbog epidemije ne može normalno sjesti i razgovarati, ali ništa neće pobjeći – kaže Hucika.

Još se ne zna kad će početi treninzi, kad će se nastaviti sezona i kad će virus, koji je zaustavio i važnije stvari od nogometa, položiti oružje.

– Nema potrebe brzati, nastavi li se sve za mjesec ili mjesec i pol bit će dovoljno vremena da se svi dogovore. Ne mislim samo na Dinamo nego i na ostale klubove u HNL-u i u inozemstvu. Svi inozemni klubovi pregovaraju s igračima, puno se njih dogovorilo i jasno je i igračima kod nas da će svatko morati sudjelovati u ovoj krizi i njezinu prevladavanju. Važno je realno postaviti stvari, znati koliko je pošteno da se svatko odrekne svog dijela – zaključio je Hucika.

Teško da će se inatiti

U svakom slučaju, vremena ima jer se u nogometu, onom na terenu, ništa i ne događa i ne zna se kad će se događati. I zato nam nije jasno zbog čega je Dinamo, ako doista jest, slao igračima dodatke ugovorima o smanjenju primanja. U trenutačnoj situaciji se sigurno nitko ne osjeća dobro, ni klub ni igrači. Mogu se igrači, ali smo sigurni da neće, i zainatiti i ustrajati na dosadašnjim primanjima. Klub bi im ih, vjerojatno, morao na kraju i isplatiti, ali to bi jako dugo trajalo. A možda bi, nakon nekog vremena, dobili dokumente i postali slobodni igrači. Nekolicina bi sigurno lako našla dobre klubove.

Ali, mogli bi se naći i u teškoćama i završiti na tribini kad počne sezona te izgubiti još puno vremena ne igrajući, čime bi izgubili i na vrijednosti i na formi. Stoga je jedini način da se svi zajedno dogovore, a prije toga igrači Dinama morali bi oprostiti klubu što je ih pokušao jednostranom odlukom natjerati da se odreknu dijela primanja. Sigurni smo da bi na to pristali da je odnos bio drukčiji i da se u startu krenulo razgovorom, kojeg će na kraju morati i biti. No, pitanje je, nakon svega, hoće li opet biti idile u Maksimiru.