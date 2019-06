Dinamovci i hajdukovci mogli bi na uskoro zajedno na kavu. Evo zbog čega

Puno je još vremena ostalo dok lopta ne krene s centra u novoj sezoni naše nogometne lige. No, klubovi su počeli s pripremama, još rade na svom igračkom kadru i polako slažu kockice za novu sezonu. Krenula su i naša četiri najbolja kluba, takozvana velika četvorka.

Prvi je svoje igrače morao okupiti Siniša Oreščanin, trener Hajduka je prekjučer i odigrao prvu pripremnu utakmicu (u Solinu je Hajduk slavio s 4:1) jer Hajduk će prvi krenuti u sezonu, ne 19. srpnja kad počinje HNL već znatno ranije. Naime, Hajduk je ispustio treće mjesto u prošloj sezoni pa stoga u kvalifikacije za Europsku ligu kreće od prvog pretkola, dakle morao bi biti koliko-toliko spreman do 9. srpnja kada igra na Malti protiv Gzira Uniteda (uzvrat je tjedan dana kasnije).

Utakmice zatvorenog tipa

Hajduk je prvi dio priprema obavio u Splitu, a od nedjelje je u Sloveniji, tu dionicu rada obavit će na Pohorju te tamo igrati još četiri pripremne utakmice. Suparnici su mu ruska Krila Sovjetov, slovenski Aluminij, poljski Slask i ukrajinska Zorja iz Luganska. Te utakmice u Sloveniji bit će zatvorenog tipa. Splićani će u Sloveniji biti dva tjedna, prije puta na Maltu vratit će se kući.

Dinamo je s pripremama startao u srijedu, Nenad Bjelica je s 22 igrača prvi dio planirao odraditi u Maksimiru gdje ima sve uvjete za pripreme, po infrastrukturi i bolje nego u Sloveniji, ali tamo u okruženju ima dosta klubova s kojima može igrati pripremne utakmice a da ne mora putovati i to je najveća prednost Moravskih Toplica u kojima su plavi smješteni i Murske Sobote u kojoj igraju utakmice, u kojoj imaju mir koji tek tu i tamo poremeti pokoja grupa navijača u kutu izvan ograde stadiona.

No, Dinamo je već jučer na svom Hitrec-Kacianu odigrao prvu utakmicu, suparnik mu je bila ljubljanska Olimpija. Plavi će u Maksimiru biti do 24. lipnja, a onda odlaze u Sloveniju gdje će biti do 6. srpnja. Tamo će još igrati utakmice s poljskom Cracovijom, Austrijom iz Klagenfurta, slovenskim klubom Dekanima te ruskim Oldenburgom.

Generalna proba za novu sezonu, za prvu utakmicu HNL-a s Lokomotivom, a još važnije za 23. ili 24. srpnja i gostovanje kod Sheriffa u Moldaviji ili Saburala u Gruziji bit će naš Superkup koji bi se trebao igrati 13. ili 14 srpnja u Maksimiru, taj sraz protiv Bišćanove Rijeke važniji je zbog te pripreme negoli zbog samog trofeja.

Rijeka posljednja starta u Europi (tek od trećeg pretkola), ali i Igor Bišćan okupio je svoje nogometno društvo, sad prvi put s Rijekom ide u ljetne pripreme, sudjeluje i u kreiranju igračkog kadra. Riječani su već odigrali prvu utakmicu, na igralištu Lučkog radnika s 3:1 pobijedili su novog slovenskog prvoligaša Bravo iz Ljubljane (bez gledatelja), a navijači će Rijeku moći vidjeti na Rujevici 29. lipnja protiv Celja. Od 2. srpnja Riječani će biti u Kranjskoj Gori i tamo igrati dvije utakmice, protiv Sočija i APOEL-a.

Udaljeni 70-ak kilometara

Osijek je krenuo 14. lipnja s pripremama kod kuće, a od 24. lipnja trener Dino Skender odrađivat će posao u austrijskom Kreischbergu (pokrajina Štajerska). Tamo će odigrati i šest utakmica, krenut će s prvakom Rumunjske Clujom, potom slijedi dvoboj protiv ruskog Orenburga ili moskovskog Dinama, pa s češkim Banikom iz Ostrave. Slijedi susret s austrijskim Mattersburgom, još se traži peti suparnik za 6. ili 7. srpnja dok će završni test Osijek imati protiv danskog Kopenhagena. Dakle, klubovi naše velike četvorke bit će u sličnom okruženju, a i suparnici su im slične kvalitete, a Dinamo i Hajduk su na 70-ak kilometara udaljenosti. Mogli bi i kavu popiti. Iako znamo da neće.