Dinamo će naslov prvaka slaviti pred više od 18.000 navijača

Nakon što Dinamo utakmicom s Goricom zaključi ovo nogometno prvenstvo, nakon što primi pehar i medalje i na travnjaku uz vatromet proslavi naslov prvaka, Igor Bišćan imat će još jedan zadatak – povesti momčad u fan zonu na druženje s navijačima.

Bišćan i igrači s navijačima

A njih će biti izuzetno puno. Pamtimo sezone u kojima je toj proslavi nazočila tek pokoja tisuća ljudi, a sad će ovaj krnji stadion bez istočne tribine biti ispunjen. Do jučer u podne prodano je, zajedno s godišnjim ulaznicama, više od 18.000 ulaznica. Obje etaže zapadne tribine su rasprodane, još je koja stotina bila raspoloživa za sjever dolje i još ih ima za sjever gore i za jug.

– Još od one prve utakmice u Kranjčevićevoj osjetio sam da se nešto drukčije događa, osjećala se pozitivna priča. Dali smo goriva toj vatri igrama, ponašanjem i javnim istupima, da se vidi da nam je stalo. Svi smo skupa u toj priči, sretan sam kad vidim što će biti danas i na tome treba raditi, zaintrigirati navijače, zadržati ih da tako na Maksimiru bude uvijek, a ja mogu jamčiti da će igrači maksimalno shvaćati dres za koji se bore – govorio je Bišćan o toj sjajnoj podršci koju ima otkako je došao.

No pred njim je još teži posao – slaganje momčadi uz puno nepoznanica, još ne zna tko će mu otići, a tko doći.

– Doista ne znam što će biti s odlascima, a ni s dolascima. Računam na sve igrače koje sad imamo, a što će biti, tko zna. Moja je želja da budemo bolja momčad poslije prijelaznog roka nego prije njega. Vjerujem da je to moguće. Možda ne odmah, ali kroz neki realan period, kad se stvari poslože, moguće je. Nemamo puno vremena, ali napravit ćemo sve da tako bude. Ovo je najveći izazov, a opet, nemam osjećaj da toliko ovisi o meni. O meni je ovisilo to što smo označili igrače koje bismo voljeli dovesti, ali to je komplicirano, igramo na svim stolovima, a vjerujem da ćemo nešto realizirati. Negdje smo peti po redu, negdje ne znamo koji smo po redu, a sve ovisi o odlascima. Iz te perspektive nije mi to izazov jer nije sve u mojim rukama.

Publika će zacijelo i danas tražiti pobjedu.

– Čeka nas lijepa prilika da se oprostimo od navijača za ovu sezonu. Momčad je i dosad bila dobra s obzirom na okolnosti i budući da nismo ranije osvojili naslov, nije došlo do opuštanja, čak su i prejako trenirali. Vjerujem da će im to biti poticaj za dobru utakmicu. Obje momčadi imaju razloga za slavlje. Zaslužuju naš respekt u Gorici, čestitke cijelom klubu, pogotovu treneru, stožeru i igračima, izvukli su se iz nemoguće situacije, to nam je i upozorenje – rekao je Bišćan i zaključio:

Bočkaj, Perić, Theophile...

– Mi smo sve bolji i bolji, potpuno rasterećeni, dečki su dobro trenirali, vjerujem da ćemo biti dobri – rekao je među ostalim Bišćan, koji će ponovno u sastavu imati Perića, zaigrat će i Bočkaj, a Theophile će dobiti minutažu za oproštaj od popunjenog Maksimira.

