Dinamo prodao i trećeg mladog igača, Maksimir napušta i velika nada?

Nakon što je Mateo Leš potpisao za nizozemski Heracles, a Vedad Radonja za AEK, još jedan Dinamov mladić, 18-godišnji Marko Brkić, napušta Maksimir. Riječ je o centralnom napadaču koji je igrao za juniore zagrebačkog kluba, a potpisao je za Empoli.

Radi se o posudbi na godinu dana, s opcijom otkupa ugovora, a osim Empolija, za 192 cm visokog napadača bila je zainteresirana i Bologna, pišu Sportske novosti.

Zanimljivo da će cijena za Brkića biti otprilike ona koju je hajdukovac Josip Juranović dobio bez bonusa kad je odlazio u Legiju. On je prodan u Legiju za 700.000 eura (uz bonuse) te 10 posto od budućeg transfera. Kod Brkića se ne spominju bonusi i postotak od budućeg transfera, što znači da bi transfer, ako do njega dođe, mogao iznositi od 350 do 400 tisuća eura. A to je za momka koji nije igrao ni za drugu momčad Dinama odličan novac.

I tu vjerojatno neće biti kraj transferima mladih igrača jer spominje se moguć odlazak velike nade Antonija Marina (19) za kojeg je zainteresirano nekoliko klubova, a Sampdoria je navodno spremna platiti milijun eura za posudbu, a spominje se i dodatnih pet milijuna za otkup ugovora na kraju sezone.