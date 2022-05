Dinamo nije samo osvojio titulu, Dinamo je ponovno uspio osvojiti navijače!

Dinamo konačno ima navijače, ne samo onih nekoliko stotina koji dođu pogledati plave. Ove sezone, pogotovo u njenoj završnici, plavi su imali podršku kakvu su zasluživali i puno prije. No, valjda je i navijačima trebala jedna neizvjesna sezona, prava borba za naslov prvaka.

Shvatili su da plavim dečkima treba pomoć i na svim posljednjim utakmicama imali su podršku kakva i dolikuje ovakvom klubu.

U Šibeniku je bila prava navijačka atmosfera. Vrlo rano počeli su stizati navijači u grad, mirno su na rivi sjedili i družili se bez incidenata. Tek pokoja plava baklja označila je da su tu navijači Dinama.

Još je neobičnije bilo na stadionu, gotovo cijeli stadion se udružio i navijao za Dinamo.

Luda atmosfera na stadionu, pa i neobična. Naime, na zapadnoj tribini svi su bučno pozdravili plave kad su izašli na zagrijavanje, ali onda su isto tako pozdravili i domaću momčad. No, zapravo je cijeli stadion disao plavo, ali kad bi i Šibenik krenuo u napad, i domaćini su imali podršku.

Sve je bilo sjajno do sredine drugog dijela kada se ipak zakuhalo na zapadnoj tribini, malo je nedostajalo da dođe i do veće tučnjave, a za nju su domaćini krivile pojedine pristalice Hajduka. No, ito se smirilo i nastavilo se navijanje za plave, te velika bakljada u 70. minuti uz malo duži prekid.

A onda, kad je Zebec označio kraj, počelo je veliko slavlje igrača Dinama i navijača. Ni policija ni redari nisu mogli spriječiti navijače da ulete u teren, utrčavalo se sa zapada, spustili su s i BBB i slavili zajedno s igračima na travnjaku. Čačićevi dečki ostali su gotovo potpuno goli, sve su navijači uzeli s njih, taj jučerašnji dres s kojim je osvojen naslov prvaka bio je očito jako vrijedan.

Sad je plavima ostala utakmica s Hajdukom u Maksimiru, ona svečarska, slavljenička. I treba ju napraviti baš takvom, doći u što većem broju u Maksimir i pozdraviti prvake, a onda u istom ritmu, s vojskom navijača iza sebe krenuti u nove europske izazove.

Ovi igrači su to zaslužili, u turbulentnoj sezoni, s tri trenera (Krznar, Kopić i Čačić) uspjeli su se othrvati konkurenciji i na kraju su zasluženo prvi prošli kroz cilj.

