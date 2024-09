Dinamo nije nikakav svemirski brod za HNL. U tri derbija nisu pokazali superiornost

Nakon prvih šest utakmica u ovoj sezoni nogometaše Dinama već se proglašavalo novim prvacima, nedodirljivom momčadi za sve ostale u našoj ligi. Istina, plavi su na startu sezone nanizali šest pobjeda, četiri u prvenstvu i dvije protiv Qarabaga u play-offu Lige prvaka. No, da ipak nije baš tako mogli smo se uvjeriti u nekoliko utakmica.

Plavima treba skinuti kapu za utakmice s Qarabagom, nisu bile jednostavne, no plavi su s ukupnih 5:0 stigli do ostvarenja svog prvog cilja, do Lige prvaka u kojoj će igrati sve do pred kraj siječnja i pokušati ostati u tom natjecanju i nakon prvog mjeseca sljedeće godine. Isto je tako istina da plavi nisu imali problema protiv Istre 1961, pa ni protiv Šibenika i Gorice.

Kasno su napali

No, medalja ipak ima dva lica, ono drugo, lošije, plavi su pokazali u takozvanim derbijima. U tri dosad odigrana, protiv Osijeka, Rijeke i Hajduka nije to bilo nimalo dojmljivo. Uostalom, u ta tri susreta upisali su samo jednu pobjedu, i to u Osijeku. A do nje su došli, kako to u posljednje vrijeme u gradu na Dravi biva, u posljednjim trenucima susreta, sad je stvar spasio Stefan Ristovski u šestoj minuti sudačke nadoknade za 2:1 pobjedu.

U Rijeci je sve krenulo odlično za Dinamo, dominirao je, vodio 1:0 i bilo je samo pitanje koliko će još lopti utrpati u suparničku mrežu. No, onda je netko 'ugasio svjetlo' plavoj momčadi, u nastavku ne nestala s terena i može na kraju biti sretna što nije s Rujevice otišla s porazom.

I sad se dogodio i taj prvi poraz nakon dugo vremena, a na Dinamov poraz u derbiju s Hajdukom nije ništa upućivalo. Hajduk dosad nije igrao dobro, drmali su ga unutarklupski potresi i svi su plave proglasili velikim favoritom. No, plavi nisu odigrali ništa u toj utakmici, posebno je jadno bilo prvo poluvrijeme. Vrlo su neshvatljivo plavi išli na kontrolu utakmice koju su i imali, ali iz te kontrole nisu napravili baš ništa osim dva slabašna udarca prema Lučićevim vratima. Tek se pred kraj 'zakuhalo' pred Hajdukovim vratima, kad je postalo jasno da bodovi polako kreću prema Splitu. Napao je tada Dinamo, ali tad više ni sreća nije bila na njegovoj strani, dvije-tri dobre prilike nisu iskoristili da bi barem nastavili niz utakmica bez poraza i remijem zadržali prednost pred Hajdukom.

Prošle je zime Sergej Jakirović govorio kako želi da Dinamo stišće suparnika od početka, želi presing, okomitu igru, a sad je u derbiju Dinamo krenuo drukčije, vrlo mlako i to mu se osvetilo. Naravno da ostaju upitnici oko povratka na igru s četvoricom u zadnjoj liniji i s jednim napadačem, Brunom Petkovićem. Zna se da se on izvlači, da Dinamo nema dubinu kad je sam u napadu, a u utakmicama u kojima je Dinamo igrao s dva napadača, s Petkovićem i Kulenovićem, to je bilo znatno bolje, jer Kulenović je doista prva crta obrane sa svojom trkom i borbom. Uostalom, najbolji je Dinamov strijelac u ovoj sezoni i šteta ga je bilo ostaviti na klupi, odnosno ubaciti tek u nastavku, kada je Jakirović i promijenio sustav.

Istina je, s tim igranjem s trojicom otraga Dinamo je i primio pogodak zbog loše postavljene obrane, Theophile nije izašao da bi napravio zaleđe, a nije stajao ni uz Livaju. Dosad pouzdani stoper plavih pogriješio je, ali plavi su ipak s tim sustavom pritisnuli Hajduk.

Nema očekivane superiornosti

No, s obzirom na ta tri odigrana derbija, jer utakmica s Osijekom ipak je bila derbi bez obzira na dosad loš start Osječana, plavi ne pokazuju superiornost kakvu su svi očekivali i najavljivali, daleko je od toga da je Dinamo svemirski brod za ostatak lige. I s pravom je Jakirović upozoravao da ne treba razmišljati o Ligi prvaka i Bayernu, da je HNL najvažniji. No, možda su igrači mislima ipak bili u Bavarskoj pa su zato dobili upozorenje.

– Možda je i dobar ovaj šamar koji smo dobiti, da nas vrati na zemlju nakon euforije – rekao je trener Dinama.

Plavi doista moraju u svakoj utakmici biti 'na zemlji', puno se puta pokazalo da nastaju problemi kad nisu na maksimumu, a sad će s jeseni stići i lošiji travnjaci, što igračima Dinama ne ide u prilog. Idu utakmice svaka tri, četiri dana i ako ne žele ući u probleme u HNL-u, moraju biti jako pažljivi i pametni.

